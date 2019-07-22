【721遊行】駐港解放軍介入香港局勢？　胡錫進：須有三大前提

民陣昨日（21日）再在港島舉辦反對修訂《逃犯條例》示威遊行，有示威者包圍和衝擊中聯辦大樓並向懸掛的國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。有聲音質疑香港警隊的能力，更指中央政府或解放軍應介入香港亂局。對此，環時總編胡錫進明確反對，他指出中央政府或解放軍介入須有三大前提。

解放軍駐港部隊在香港營地進行實彈射擊演練。（新華社）

官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天（22日）在微博發文，探討香港遊行示威者暴力衝擊中聯辦大樓一事。在此之前，內地官媒均強調不允許暴力行為存在，並表示支持港府和警隊依法處置。

實際上，在內地輿論場中，除中央黨政機構和主流媒體外，還有一些民間聲音認為中央政府或是解放軍駐港部隊應該介入香港亂局，不希望香港繼續亂下去；更有激進的言論要求在香港實施「一國一制」。

對此，胡錫進表示，非常不願意中央強力出手，下令解放軍駐港部隊上街維持秩序。因為，「一國兩制」讓香港實行與內地截然不同的政治制度，中央政府和內地社會缺少直接治理香港的一些關鍵資源。

這位在內地輿論場中被視為異類的媒體人強調，「一國兩制、港人治港」至少是現階段減少香港事務麻煩的最好辦法。如果強行推行「一國一制」那將是香港社會的一場革命，面臨的代價和風險比實行「一國兩制」當前遇到的麻煩完全不可同日而語。

胡錫進假設，即便解放軍主導香港局勢，把暴徒鎮壓下去，接下來怎麼辦？香港的制度下缺少鞏固解放軍干預成果的配合性力量和機制，又不能在香港每個地方成立一個黨委，搞街道辦。

倘若如此，那些激進的反對派將有充分的餘地抵制解放軍的介入，開展抹黑、擾亂，西方國家更是會開展集體攻擊，這一切意味着巨大的政治成本，以及局勢走向的嚴重不確定性。

另外，解放軍出手幫助穩定局勢，香港將在治安上得利，但香港的輿論肯定不會買賬，而會得了便宜賣乖，一邊享受恢復秩序的好處，一邊指責北京破壞「一國兩制」。這完全是費力不討好的事，使不得。

胡錫進認為，現階段北京能做的就是支持香港政府，給予中央政府能夠給予的全部幫助。尤其是在信心上給港府兜底，也給愛國力量的信心兜底，告訴他們無論極端反對派多麼囂張都不用怕，內地社會和中央都在，反對派最終翻不了天。

胡錫進也指出，現在香港最大問題是警隊不管用，在政治大於法治的新環境下，用爭所謂「民主」冒充「政治正確」的暴徒比警察還強勢。要鼓勵香港警察，讓他們敢於執法，不懼那些暴徒的威脅。只要警察真正硬起來，那些暴徒就會立刻慫下去。

胡錫進還説，內地應允許香港繼續亂一陣子，反正香港再亂，國土丟不了。直到香港真的亂得金融中心地位不保，經濟和民生越來越差，物極必反的規律總是要在香港上演的。內地社會需要的是耐心。

6月29日，解放軍駐港部隊開放石崗及新圍軍營，駐軍示範多項格鬥技術及展示多種陸空裝備，並新增軍用直升機演示項目。（資料圖片）

不過，胡錫進還是談到中央政府或解放軍強力干預的底線，即一是香港出現對愛國力量的大清洗，香港「倒向」美國，真要變成美國遏制中國的橋頭堡；二是香港因為嚴重政治動盪出現人道主義災難，譬如不同派系相互大規模仇殺，城市陷入完全無政府狀態，出現民不聊生；三是極端分子搞武裝暴亂，極端分子控制香港中樞機構，建立事實上的政權。

總之，香港出現極端性和根本性的事變，北京才有必要採取斷然行動。胡錫進説，香港基本法規定，駐港部隊不干預香港內部事務，除非應港府要求才能上街「維持秩序」。駐港部隊是主權的象徵，不應當作救火隊來思考。