官媒評塗污國徽及元朗黑夜：反對派打開暴力升級的潘多拉盒子

星期日（21日）的反對修訂《逃犯條例》遊行後，晚上有示威者包圍中聯辦大樓，並向中華人民共和國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。 同日晚上，大批身穿白衫的不明人士在元朗區多個地點，包括元朗港鐵站襲擊手無寸鐵的途人。 官媒《人民日報》海外版今日（23日）發表題為「嚴懲犯罪分子，維護香港法治」的評論員文章，指香港少數暴力分子挑戰中央權威、挑戰民族感情、挑戰香港法治，又指這是香港的反對派打開了暴力升級的潘多拉盒子，讓香港社會承受暴力升級的嚴重後果。

21日晚上，白衣人走入元朗地鐵站月台與列車，無差別毆打市民。（香港01記者攝）

21日晚上，有示威者朝中聯辦內投擲雞蛋，中聯辦招牌及國徽亦「中蛋」。（鄺曉斌攝）

評論員文章用了不少篇幅來描述示威者近兩個月的衝擊行動，包括衝擊立法會、包圍警察總部、堵塞道路交通及塗污掛在中聯辦的國徽等，卻僅僅表示21日當晚，「香港元朗也發生嚴重的暴力事件」，再無描述發生於元朗的事情。

文章指，激進分子衝擊中央政府駐港機構，21日夜晚的這一幕令香港市民看清了那些激進分子使用暴力挑戰法治的卑劣目的是在香港製造分裂與騷亂，破壞香港的繁榮穩定，挑戰憲法和基本法權威，挑戰國家主權的權威。21日夜晚的這一幕也讓越來越多的香港市民堅定地站出來，支持特區政府和香港警方採取果斷必要的執法行動，遏制暴力蔓延，嚴懲害羣之馬，恢復社會秩序。

文章最後稱，只有維護好中央權威，才能確保「一國兩制」在香港的實踐不走樣、不變形，才能確保香港長期繁榮穩定和居民福祉。法治是香港長期繁榮穩定的重要基石，要像愛護眼睛一樣維護香港的法治，像珍惜生命一樣珍惜香港的繁榮穩定。

（《人民日報》海外版）