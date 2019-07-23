新華社：24國媒體訪新疆「職訓中心」　認可讚許當局去極端化工作

據新華社報道，來自中國、美國、俄羅斯、意大利、沙特阿拉伯、土耳其、日本、伊朗等24國的記者，一連9日在新疆多地參與由國務院新聞辦公室主辦的主題採訪活動，與「職業技能教育培訓中心」學員、伊斯蘭教教職人員和各族羣眾面對面交流。 報道指，這些記者對當局去極端化、依法打擊和預防恐怖主義、保護公民宗教信仰自由、保護少數民族傳統文化、發展經濟惠及民生等方面的工作表示認可和讚許。

7月15日，一名土耳其《民族報》記者（前右）在新疆國際大巴扎採訪商户。 （新華社）

報道指，記者們先後走進疏勒縣、阿圖什市、温宿縣、墨玉縣職業技能教育培訓中心，旁聽學員上課、參觀學員宿舍、觀看學員文體活動，並向多名學員、教師詳細詢問了課程安排、與家人團聚、食宿和醫療保障等情況。通過近距離接觸體驗，多國記者表示認可新疆教育培訓工作，境外一些人對此工作的指責是不實的。

參與採訪活動的意大利《晚郵報》國際部副主任保羅．薩隆説，教培中心是一所學校，而不是所謂的「集中營」，以他在這裏的所見所聞，學員能學到法律法規、職業技能，更好地適應現代社會，「通過教育來戰勝極端主義毫無疑問是正確的做法」。

7月19日，一名澳洲金融評論網駐華記者（中）在喀什市中西亞國際貿易市場選購服裝。（新華社）

這是人們進行極端思想改造的學校，人們臉上有發自內心的笑容，能看出來他們對這裏的生活和學習很滿意。 沙特阿拉伯《烏卡茲報》麥加辦公室主任

沙特記者：人們臉上有發自內心的笑容

沙特阿拉伯《烏卡茲報》（Okaz）麥加辦公室主任則説，在他看來，這是人們進行極端思想改造的學校，「人們臉上有發自內心的笑容，能看出來他們對這裏的生活和學習很滿意。」

土耳其《光明報》總經理説：「職業技能教育培訓中心在反恐方面為世界其他國家提供了一個範例。」伊朗大學生通訊社一名記者兼英文翻譯説：「中國政府支持居民的宗教信仰自由，人們有自由選擇信仰不同的宗教。」

7月15日，美國廣播公司高級製片人（前左二）與攝像師（前左一）在新疆國際大巴扎拍攝。 （新華社）

而對於新疆的經濟民生發展，報道指，多國記者表示，新疆社會經濟發展飛速、人民生活日益改善、生態環境持續向好，「政府給老百姓提供支持，讓他們有好的房子住，能在工廠就業，有穩定的工資，使他們對未來充滿了信心。」

（新華社）