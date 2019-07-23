【李鵬逝世】六四事件前發表強硬「519講話」　簽署北京戒嚴令

據新華社消息，原國務院總理、全國人大常委會委員長李鵬於7月22日晚上11點11分在北京病世，享年91歲。 李鵬因在六四事件期間的強硬表現備受爭議，包括在六四前發表措詞強硬的「519講話」，並以總理身份簽署國務院令，在北京部份地區實施戒嚴。

前國務院總理李鵬去世，享年91歲。（資料圖片）

1987年，中共十三大決定，以鄧小平為主的中共元老進一步退隱，實現更廣泛的新老交替。中共政治局常委因此大換血，鄧小平、胡耀邦、李先念、陳雲均離開常委，晉升的是李鵬、喬石、胡啟立、姚依林。1988年4月，李鵬正式出任國務院總理。

1989年4月15日，前中共總書記胡耀邦因心臟病猝逝，大學生原本單純悼念的活動轉向要求政府控制通貨膨脹、處理失業問題、解決官員貪腐、政府問責、新聞自由、民主政治與結社自由等。

1989年5月18日，大批學生和市民在天安門廣場前絕食抗議。（Getty Images）

在5月中旬，連串的遊行示威後，以時任中央軍委主席鄧小平及國務院總理李鵬為首的強硬派決定以武力解決示威。

1989年5月19日，在六四事件前夕，李鵬在電視上發表措詞強硬的「519講話」，當中提及「人民共和國的前途和命運，已經面臨嚴重的威脅」，並表示「採取堅決有力的措施，旗幟鮮明地制止動亂」，引起北京大學生不滿。

5月20日，李鵬簽署戒嚴令，翌日《人民日報》描寫戒嚴後北京的情形。（資料圖片）

5月20日，李鵬以總理身份簽署國務院令，決定自當日起在北京部份地區戒嚴。當時的命令原文如下：

鑒於北京市已經發生了嚴重的動亂，破壞了社會安定，破壞了人民的正常生活和社會秩序，為了堅決制止動亂，維護北京市的社會安寧，保障公民的生命和財產安全，保障公共財產不受侵犯，保障中央國家機關和北京市政府正常執行公務，根據中華人民共和國憲法第89條第16項的規定，國務院決定：自1989年5月20日10時起在北京市部分地區實行戒嚴，由北京市人民政府組織實施，並根據實際需要採取具體戒嚴措施。 國務院總理李鵬 1989年5月20日

六四事件發生後，1989年6月23日至24日，中共召開十三屆四中全會，江澤民當選中共中央政治局常委和中共中央總書記，李鵬則繼續擔任中共中央政治局常委和國務院總理。

《關鍵時刻：李鵬六四日記》原定於2010年6月22日在香港出版。（資料圖片）

另有傳媒稱，李鵬還寫下30萬字的《關鍵時刻：李鵬六四日記》，當中披露不少內幕，據信要為自己撇清歷史責任，但因「內容敏感」而不被中共高層批准出版。此書之後雖然出版，但其內容真實性並未得到證實。