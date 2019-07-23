【觀察】公安淪黑惡勢力「保護傘」　中共嚴打「官黑勾結」有深意

7月18日，官媒《人民日報》頭版刊文，表明對黑惡勢力聽之任之，甚至充當保護傘，是「動搖黨（中共）的根基、阻礙黨的事業」的八大問題之一。 7月13日，中紀委開會強調推，進深挖徹查涉黑涉惡腐敗和「保護傘」，出席會議的中共政法委祕書長陳一新講話透露，中國全國掃黑辦正在推動制定「保護傘」認定政策，並將正式推出實施。

「有勢力人士」漸成歷史遺物

甚麼是「黑惡勢力」呢？説白了就是村霸鄉霸，他們憑藉血緣組織或地域聯盟，自恃山高皇帝遠，輕則橫行鄉裏，到處招搖生事，重則勾結官商，肆意剝奪民脂民膏。

講到更深層原因，由於國家力量要講求管治效率，多年來一直採取兼容並蓄的策略，希望能夠吸納社會組織，以減少行政支出，並且容許某種形式的「地方自理」，以期能收因地制宜之效。

2018年7月5日，廣東省公安廳內展示的涉黑案件物品。（視覺中國）

尤其是改革開放初年，官員急於要重新分配資源，官僚架構難以即時擬定可行方案，又或者不便於公然出手，於是交託予地方勢力承包代辦，由收地拆遷到設廠辦產業，各地都可以見到「有勢力人士」的身影。

時至近年，官方認為中國經濟已由粗放式「唯GDP論」步入更高水平，講求精耕式再分配發展成果，提升生活品質，「有勢力人士」成為不合時宜的歷史遺物。

官僚惰性與發大財貪念

由此可見，「掃黑除惡」的宏觀目標是社會經濟轉型升級，執行上則落實於治安整頓和反貪反腐。

首先在各地的利益關係網中，有些幹部是身染官僚惰性，習慣依賴村霸鄉霸行事，另一些幹部則故意與黑惡勢力合作，一起發大財。

例如官方就曾公佈，廣西涉黑集團李某某、李某網羅數十人勾結協警，參與黑社會組織犯罪，在村莊組織賣淫、開設賭場等，非法控制當地足浴按摩、房屋出租等行業，稱霸一方。

其次，公安機關是官黑勾結的「重災區」，一來是兵賊之間交手尤多，有時黑白難辨，二來過往邀請「有勢力人士」辦事，主要都是由公安出面接頭，充當「保護傘」。

山東黑社會把持村政選舉，加入中共以保壟斷海產市場。（視覺中國）

例如迄至今年7月，黑龍江政法系統已有8人因此被查，其中包括齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局局長杜治林、大慶市林甸縣公安局局長賈耕田、牡丹江市公安局公交分局原局長王憲斌。

官方：由黑染紅、以紅護黑

其三，部份「黑惡勢力」加入了中國共產黨，佔據基層領導職位，明目張膽地「由黑染紅、以紅護黑」。

官方便曾通報，山東有黑惡勢力控制6個村級政權，逞強鬥狠、肆意滋事、搶佔地盤，控制當地海產養殖品購銷市場，並涉足多個行業，其間憑藉威脅、恐嚇、暴力、假借合同糾紛、強迫交易等不法手段，壟斷市場，攫取鉅額利潤。

目前掃黑除惡限於3年計劃，假如能解決上述3大問題，已算是成績不錯，成功「治標」。至於「大破」之後還需要有「大立」，才可以完全取代原來的「有勢力人各」和官黑利益網，引導基層社會循正途集中和分配資源。就這一部份，中共已公佈精準扶貧和鄉村振興計劃，同時強化中共基層黨組織的領導權，要求村委會主任等基層領導人由黨委書記兼任，成效如何則有待時間驗證。