【李鵬逝世】深耕水利電力系統　曾力推三峽工程建設

據新華社消息，原國務院總理、全國人大常委會委員長李鵬於7月22日晚上11點11分在北京病世，享年91歲。 李鵬的政治生涯中，一直深耕水利、電力系統，擔任總理期間更力推三峽工程建設，並於1993年1月親任國務院三峽工程建設委員會主任。然而近年來，有關三峽工程的爭議愈來愈多。

李鵬（後左5）和莫斯科動力學院的同學在莫斯科郊區休養所的合影。（《李鵬回憶錄(1928-1983)》）

1954年，李鵬自蘇聯莫斯科動力學院水力發電系畢業前夕，恰逢燃料工業部第一副部長劉瀾波率領電力代表團到蘇聯考察，讓李鵬等畢業生隨團活動並任翻譯。李鵬亦因此得到劉賞識，並在回國後分配至當時中國最大的水電廠——東北小豐滿水電廠工作，並歷任豐滿發電廠副廠長、總工程師。後任東北電業管理局副總工程師，之後擔任當時中國最大的火力發電站——阜新發電廠廠長。

1967年，李鵬調往北京，擔任北京供電局主任。文革時期，李鵬被認為有「蘇聯修正主義特務」嫌疑，險遭批鬥，後被平反。之後他還擔任北京電業管理局局長、黨組書記。1979年，文革結束，劉瀾波再次舉薦李鵬，任電力工業部副部長兼華北電業管理局黨組書記。1981年，劉又舉薦李鵬擔任電力工業部部長。鄧小平當時讚賞劉瀾波為「黨內開明人士」，而李鵬亦因此名聲大震。

1981 年9 月，李鵬飛赴龍羊峽水庫指揮抗洪搶險。（資料圖片）

主導建造大亞灣核電廠

1981年9月，當時中國最大的水庫龍羊峽水庫遭遇150年一遇的特大洪水。李鵬去災區指揮防汛，成功保住龍羊峽、劉家峽及下游地區與包蘭鐵路。此次危難的成功解決，使李鵬受到好評。這次危機亦促使翌年國務院機構改革，水利部和電力部合併為水利電力部，李鵬擔任合併後的水利電力部副部長。

1982年的中共十二大，李鵬被選為中共中央委員。1983年6月，李鵬出任國務院副總理，主管能源、教育和交通，分管重點建設、電子科技、環境保護、重大設備製造等，1985年又被增選為中共中央政治局委員和書記處書記。1986年，在李鵬的主導下，中國和英國、法國、美國簽訂協定建造大亞灣核電廠，成為改革開放至當時，最大的中外合資項目之一。

1994年12月14日，時任國務院總理的李鵬在宜昌三鬥坪宣佈三峽工程正式開工。（資料圖片）

三峽議案反對棄權票創紀錄

作為水電專家的李鵬在總理任內繼續領導水利工程，包括浩大的三峽工程。1992年3月，李鵬代表國務院向第七屆全國人民代表大會提交三峽工程的議案，4月表決時竟罕見地有177票反對，664票棄權，更有25人未按表決器，創下歷史記錄。

1993年1月，國務院三峽工程建設委員會成立，李鵬出任主任，負責監督整個三峽工程的建設。作為水利電力業出身的技術官僚，李鵬在擔任總理職務後成為了世界上有史以來最大的水利工程的積極宣導者和推動者。

在官方的意義闡述中，三峽工程被認為是有著防洪和發電與航運巨大經濟效益的、造福後代的世紀工程，是毛澤東「高峽出平湖」的「革命浪漫主義夢想」的實現。然而工程自建設至今所產生的爭議卻依然不斷。

1997年11月9日，《人民日報》報道三峽工程大江截流成功。（資料圖片）

三峽爭議不斷 官方承認不利影響

從三峽工程立項以來，各界對工程之防洪能力及衍生之各種問題，皆有不同程度的質疑與反對。當年有句著名口號，「三峽工程竣工之日，就是長江告別洪患之時」。不過，這些年長江中下游洪災不斷，似乎在反駁三峽工程「人定勝天」這一説法。伴隨時間推移，三峽工程的防洪能力不僅備受懷疑，連帶官方常強調的發電收入，亦被不少學者與民間人士質疑。

2011年5月18日，時任總理温家寶主持召開國務院常務會議，通過積壓半年之久的《三峽後續工作規劃》。在新華社發布的會議公告中，有條件地公開承認三峽工程的一些不利影響，包括移民安穩、生態環境保護、地質災害防治、長江中下游航運、灌溉、供水等。

2019年6月30日，網絡傳出「三峽大壩變形」的相關消息，Google衞星圖（右圖）中的三峽大壩壩體呈現明顯扭曲。（網絡圖片）

2019年6月30日，有網民發布Google衞星圖的三峽大壩圖片，顯示壩體有明顯扭曲，一時間中外傳媒爭相報道，但三峽集團7月7日已正式回應傳聞，指大壩運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常。國務院國資委新聞中心更在官方微博直指，三峽大壩變形純屬謠言。雖然官方極力澄清事件，但亦突顯三峽的安全等爭議在民間醖釀已久，而李鵬作為該工程的主導者，一直都被三峽牽動，無可避免地成為輿論焦點。