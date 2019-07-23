【李鵬逝世】官方訃文稱「黨和國家的卓越領導人」　六四有功無過

前國務院總理李鵬星期一（22日）晚上在北京病逝，享年91歲。 據官媒《新華社》發出的訃告，官方對李鵬評價是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。

前國務院總理李鵬7月22日晚上在北京病逝，享年91歲。（新華社）

訃告在講述李鵬的生平時，有提到對其在「六四事件」中的功過評價，「1989年春夏之交的政治風波中，在以鄧小平同志為代表的老一輩無產階級革命家堅決支持下，李鵬同志旗幟鮮明，和中央政治局大多數同志一道，採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了國內局勢，在這場關係黨和國家前途命運的重大鬥爭中發揮了重要作用。」

此外，訃告又指李鵬「堅決貫徹中共中央關於統一戰線和人民政協的方針政策，貫徹『一國兩制』方針，參與領導香港、澳門回歸各項工作」。至於甚具爭議的三峽大霸工程，訃告亦予以肯定，「在三峽工程科學民主決策和建設中發揮了重要作用。」

訃告背後的政治邏輯

據內媒指出，領導人逝世後，中共對逝世者的評價，不僅是人物評定，同時亦是中共的一項重要政治考慮。訃告是非常嚴厲的事，字斟句酌，每個字都有其深意。其中「優秀黨員」和「共產主義戰士」都屬於政治榮譽，至於「無產階級革命家、政治家」、「黨和國家卓越領導人」則相信就是職業評定。

訃告反映中共對於李鵬的評價。（中新社）

另一方面，李鵬逝世後可以預見中國將會下半旗致哀。事實上，中國對下半旗致哀有明文規定。按照《國旗法》，國家主席、人大常委會委員長、國務院總理、中央軍委主席、全國政協主席等國家重要領導人逝世時下半旗。相關的日期和場所會由國家成立的治喪機構或國務院決定。

（綜合報道）