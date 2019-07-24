【李鵬逝世】訃告定性「共產主義戰士」　政治封號背後的邏輯

前國務院總理李鵬星期一（22日）晚上在北京病逝，享年91歲。新華社通稿顯示，官方對李鵬的定性為：中共優秀黨員、久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。 這些定性中，「共產主義戰士」一般是中共給予逝世官員的「政治封號」，隨着時代變遷又與「久經考驗」成為固定搭配。李鵬生前擔任過中共政治局常委、國家總理，作為黨和國家領導人獲稱「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」是符合慣例的做法。

前國務院總理李鵬於2019年7月22日晚11點11分在北京逝世，享年91歲。（新華社）

事實上，獲得「共產主義戰士」頭銜的，通常是副國級以上的黨和國家領導人。自改革開放以來，「共產主義戰士」已成為中共領導人逝世後的常用語。隨着中國政治、經濟、社會發生極大變化，該用語與「久經考驗」搭配，意在強調「戰鬥」時間跨度之長，以及面對現實困難之艱巨。

據統計，曾獲「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」稱號的中共領導人有華國鋒、胡耀邦、譚政、粟裕、許世友、肖勁光、胡喬木等。

未獲「馬克思主義者」稱號

至於李鵬為何未獲得「馬克思主義者」稱號，原因在於這種頭銜一般只有開國元老之類的政治人物才能獲得，多集中於中共前兩代領導人。李鵬作為第三代領導人之一，難有機會。

「無產階級革命家」稱號，則是中共給予逝世領導人的「職業封號」，獲此殊榮的多數為副國級領導人。至於「黨和國家的卓越領導人」稱號，一般擔任過中共政治局委員以上的官員均能獲得，區別在於定語會有不同。

與李鵬同樣獲得「無產階級革命家」稱號的中共逝世領導人包括烏蘭夫、姚依林、李維漢、蔡暢、譚震林、譚政、黃克誠、肖勁光等；而同獲「黨和國家的卓越領導人」稱號的有鄧穎超、李先念、彭真等。

1994年12月14日，時任國務院總理的李鵬在宜昌三鬥坪宣佈三峽工程正式開工。（資料圖片）

李鵬不同的三個「職業定位」

除稱號外，新華社的通稿還詳細介紹李鵬的一生。總體而論，對於李鵬，官方將他的政治功績分為地方電力系統、總理、人大3個階段。

在地方仕途上升期，官方着重強調李鵬在電力行業的功績，強調他是中國電力工業的傑出領導者、核電事業的重要開創者。雖然李鵬在不同階段擔任不同職務，但從其整體的官宦生涯看，深耕電力系統是其一生都抹不掉的印記，無論是子女擔任該領域要職，還是進行相應的人事佈局。

李鵬在六四事件中扮演的角色備受爭議。（Reuters）

在李鵬進入中央核心權力機構，特別是擔任中共政治局常委、國家總理職務後，官方訃告罕見公開談及李鵬在六四事件中的角色。通稿指，李鵬在六四期間旗幟鮮明，「果斷制止動亂，平息反革命暴亂，發揮重要作用」。

官方還將稱在改革時期擔任總理的李鵬稱為中國社會主義市場經濟體制的重要開創者、忠實踐行者、積極推動者。

在去職國家總理職務後，李鵬轉戰全國人大常委會委員長。官方評價稱，在此期間，李鵬主持修改憲法工作，將鄧小平理論確立為指導思想，是中國特色社會主義民主法治建設的重要領導者。