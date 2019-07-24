【721遊行】新華社批英美：藏著不可告人的骯髒算計

反對修訂《逃犯條例》的爭議不斷，警民衝突不斷，英美等西方國家持續發聲評論事件。 官媒新華社24日（星期三）發表評論文章，指美國、英國政客不譴責極端違法暴力，還道貌岸然地對屬於中國內政的香港事務説三道四、指手畫腳。 文章又指，香港一系列暴力事件背後有外國勢力操縱、策劃甚至組織實施的跡象。從枱面上的「插嘴」，到暗地裏的「插手」，這些外國勢力「背後又包藏著怎樣不可告人的骯髒算計」。

21日晚上，白衣人走入元朗地鐵站月台與列車，無差別毆打市民，美國指事件令人不安，英國則譴責元朗暴力事件。（香港01記者攝）

元朗21日晚上有多名身穿白衣人士毆打途人和反修例示威者，美國國務院發言人於22日表示，「犯罪團體針對平民施加有組織的暴力行為，並攻擊正在履行職務的記者，尤其令人不安。香港自治權持續受到侵蝕，令香港在國際事務中長久以來的特殊地位面臨風險。」發言人又敦促各方保持克制，勿使用暴力，並敦促港府遵重《基本法》所保障的言論和集會自由。

英國發展大臣穆裏森（Andrew Murrison）22日表示，英國譴責元朗暴力事件，又稱英國堅定支持港人繼續享有高度自治及以和平合法形式示威抗議，呼籲港府須就元朗以至近幾個星期的衝突事件展開全面獨立調查。

新華社的評論文章指，示威衝突接連爆發後，美國、英國一些政客卻在此時跳出來，打著自由、民主的幌子，赤裸裸伸出干涉香港事務的政治黑手，再次暴露了粗暴干涉中國內政的陰暗政治圖謀。

文章稱，從衝擊立法會並大肆破壞，包圍警察總部，毆打殘害警員，非法儲存危險物品和大量攻擊性武器，到衝擊中央政府駐港機構，公然污損國徽，香港少數激進分子的暴力衝擊和挑釁行為不斷升級。美、英則接連放話，説甚麼「敦促香港政府尊重言論和集會自由」，甚至罔顧事實、顛倒黑白地「警告」香港特區政府「不得將抗議中的破壞行為作為鎮壓的藉口」。兩個西方老牌大國赤裸裸的雙重標準再次表現得淋漓盡致。

21日，示威者抵達中聯辦後向中華人民共和國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。（香港01）

新華社：不會容忍外國勢力搞亂香港

文章指，近期有香港和海外媒體披露了一些情況，可明顯看出香港一系列暴力事件背後有外國勢力操縱、策劃甚至組織實施的跡象。從枱面上的「插嘴」，到暗地裏的「插手」，這些外國勢力要在香港這塊中國的土地上做甚麼！總是一副滿世界「主持公道」的模樣，背後又包藏著怎樣不可告人的骯髒算計！

文章最後指，香港事務純屬中國內政，中國政府決不允許任何外國政府、組織或個人粗暴干涉，更不會容忍任何外國勢力搞亂香港。

（新華社）