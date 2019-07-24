【逃犯條例】《環球時報》：無條件釋放被捕者是「做夢」

香港自上月以來，有多名參加抗議示威人士被捕，而「釋放被捕人士」則是此前提出的五大訴求之一。對此，官媒《環球時報》發表社評稱，相信特區政府決不會在這個問題上對他們做讓步。

社評稱，香港「一些暴徒搞出了法律禁止的嚴重行徑」，該如何處置他們，只能由法院説了算。社評指香港作為將崇尚法治作為核心價值的社會，尤其要堅持抓人和後續處置都嚴格依法進行，不能向任何壓力屈從。

6月12日，警員開槍驅散示威者。（餘俊亮攝）

社評説，反對派要求無條件放人，「大赦那些暴徒」，真正的目的是要用街頭政治所產生的力量壓倒法律的權威，宣告街頭政治中的暴力活動擁有司法豁免性質，將施暴者不被追究作為「規矩」確立下來，那樣的話，「他們今後搞街頭政治時無論做什麼都可以是安全的，排除被追責的後顧之憂」。

社評反問，因為宣揚「爭民主」，法律就要對他們的暴行網開一面，那還叫法治社會嗎？這是真正在挖香港法治的牆腳，甚至不惜要推倒香港法治的大廈。

社評説，要求釋放示威中的暴徒就是公然為暴力護航，並稱「反對派達到抵制反修例的目標後遲遲不肯收手」，就是「想打贏將產生更長遠影響的延伸的一仗，從此無法無天，通過變街頭為政治舞台讓自己成為香港重大事項的決定者」。

7月7日市民參與尖沙咀遊行後，轉往旺角。（餘俊亮攝）

社評指，如果被捕者被無條件釋放，就意味著「在香港政治真正變得高於法律」，這是「反對派和崇尚暴力者的美夢」。

社評説，香港法治有中央政府的強大支持和背書，它不是任何力量能夠最終撼動的，在香港如果想永遠不被刑事追究，就不要幹違法的事。

社評指，「反對派不要高估他們的勢力」，不要幻想「製造白色恐怖和美化暴力就能嚇退香港法治的自我堅守」。

社評最後又指，不要幻想西方勢力會幫忙，受到中央支持的香港法治決不會在西方壓力下折腰。