海南貧困縣副縣長貪2千萬　官媒：現金多到要開風扇為點鈔機散熱

2019年2月，前海南白沙縣委常委、副縣長邢詒儀被法庭判處犯受賄罪，判處有期徒刑13年6個月，並處罰金350萬元（人民幣，下同）。 中央紀委和國家監委的機關報《中國紀檢監察報》24日（星期三）報道指，邢詒儀收受賄賂的金額超過2000萬元，又揭發更多內情，例如在他家中搜查出來的現金之多，令人震驚，調查人員清點時要開風扇為點鈔機散熱。

前海南白沙縣委常委、副縣長邢詒儀被判處犯受賄罪，判處有期徒刑13年6個月，並處罰金350萬元。（網絡圖片）

報道指，邢詒儀通過非法手段，辦理了一個假的大專文憑。隨後，他又藉著這個假的大專文憑，報名參加了一家大學的函授本科，並取得函授本科文憑，藉此一路升官。此外，為了在選拔鄉鎮幹部時獲得競爭優勢，他指使下屬出具假的證明書，千方百計把出生年月從1966年1月篡改為1970年11月，年輕了近5歲。

在白沙這樣一個國家級貧困縣，邢詒儀通過幫人承攬項目等方式大肆收受賄賂，數額高達2088萬餘元，其中1600餘萬元是在中共十八大之後收受的，即便是得知海南省紀委監委正對其問題線索進行初核後，他仍然沒有收手，收受了他人100餘萬元。

報道指，邢詒儀會以暗示方式收受賄賂。邢詒儀去項目考察的時候會對老闆説，「你這個地方空落落的，放一些傢俱豈不是更好？」邢詒儀家人開的古玩店專營玉器和名貴傢俱，實際價值只有36萬元的傢俱，邢詒儀會要求老闆支付200萬元。

（《中國紀檢監察報》）