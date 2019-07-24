【元朗黑夜】何君堯雙親墳被毀　官媒微博：毀人祖墳斷子絕孫

元朗星期日（21日）晚上發生白衫人無差別打市民事件後，曾與白衫人握手的立法會議員何君堯多番發表惹火言論，繼有人到他多個辦事處示威抗議及毀壞後，其父母的墳墓在星期二（23日）亦遭人毀壞，被噴上黑油及搬起墓碑。 內地官媒《人民日報》海外版旗下微博及《環球時報》的總編輯胡錫進均以嚴辭譴責破壞墳墓的事件，胡錫進指破壞者「破了人性的底線，已如禽獸」。

《人民日報》海外版旗下的微博「俠客島」發帖指「毀人祖墳，斷子絕孫」，又附上閃電圖，暗指「天打雷劈」。（微博）

官媒《人民日報》海外版旗下的微博「俠客島」今日（24日）發帖，指「毀人祖墳，斷子絕孫！」帖文又配上兩張圖片，第一張圖片來自香港建制派媒體《幫港出聲》，形容事件是「喪盡天良」，另一張則為閃電圖，暗指「天打雷劈」。

另一家官媒《環球時報》的總編輯胡錫進則在23日發帖以嚴厲口吻譴責事件，直指破壞者為暴徒，帖文並附上有人向墓碑舉起中指手勢的網絡圖片。胡錫進的帖文如下：

暴徒推倒了香港立法會議員何君堯母親的墓碑，這些人可謂破了人性的底線，已如禽獸。對亡靈如此兇狠，面對著攝像頭卻嚇得把臉捂得嚴嚴實實，兇相加上慫（意指軟弱無能）相，這幫人的確是老胡走遍世界見過的囂張加猥瑣，最丟人最沒出息的一羣暴徒。

事件被內地媒體廣泛報道後，亦引起網民熱烈討論，相關消息在微博上被轉發逾萬次，甚至一度登上微博熱搜。

不少網民指責毀壞何君堯雙親墓碑的行為，認為此種行為「沒有底線」、「無法無天」，還有網民認為應該「中央出手」。不過，亦有網民稱「原本香港新聞應該都是屏蔽的，放上熱搜是否説明中央要有所行動，值得觀察」。

微博網民熱議：

「真的已經沒有底線了……太無恥了。」

「強烈譴責香港暴徒的文革暴行。」

「法律説事就行了，該抓抓該判判。」

「把防火牆拆了讓我們出去罵死他們。」

（綜合報道）