曾遭疑升遷靠父幹　江西90後女副縣長被免職

內地網民今年5月發現，江西一名29歲女子楊沁年紀輕輕，沒上過高中，但不僅已任職九江銀行湖口支行行長，還掛職九江市湖口縣副縣長。 不過最新消息指，在輿論廣泛關注下，楊沁已被免去副縣長一職。

江西29歲女子楊沁任職九江銀行湖口支行行長，還掛職九江市湖口縣副縣長。圖為九江銀行在武漢的分行。（視覺中國）

據《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」7月24日報道，湖口縣人大相關負責人證實，按照市委要求，縣政府提出議案，縣人大於23日上午召開常委會，依法免去了楊沁的副縣長一職。九江市委宣傳部則表示，這是根據中央、省相關文件，對掛職幹部進行規範。

此外，在湖口縣官網「縣政府領導」一欄，本來排名最末的楊沁的名字已經消失，她的公開活動報道則停留在5月。此前4月22日，湖口縣人大常委會會議通過決定，任命楊沁為副縣長，掛職2年，掛職結束後所掛任職務自行免除。

從2018年4月開始，楊沁在九江銀行的職務升遷加快。2019年2月，楊沁被下派到湖口，任九江銀行湖口支行行長。（網絡圖片）

資料顯示，出生於1990年2月的楊沁是九江人，2004年至2009年就讀於江西旅遊商貿職業學院，獲大專學歷後進入九江銀行，擔任甘棠支行櫃員。入職翌年至2013年，通過函授獲得江西財經大學學歷。

此後，楊沁歷任甘棠支行客户經理，大校場支行行長助理，柴桑支行行長助理，營業部總經理助理等職，2019年2月起任湖口支行行長。楊沁掛任副縣長一事在5月份公開後，有輿論質疑「火箭提拔」「履歷軌跡罕見」「其父原為市財政局副調研員」等。

值得關注的是，與楊沁同期掛職的另一名90後徐祥軍近日亦已去職。出生於1990年1月的徐祥軍是九江銀行共青支行負責人，今年4月起掛任共青城市政府黨組成員。共青城市（縣級市）官網顯示，他已不再擔任市政府黨組成員。

（綜合報道）