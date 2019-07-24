【中日關係】中國社科院《日本藍皮書》：執意修憲礙中日關係發展

中華日本學會、中國社科院日本研究所及為社會科學文獻出版社日前合作推出《日本藍皮書（2019）》，主要圍繞國際情勢下日本的選擇與應對，回顧2018年度日本各領域的形勢，並由總報告、國內形勢、對外關系、中日關係和專題研究五個部分構成，同時亦有收錄2018年度日本大事記。

藍皮書有不少篇幅提到日本修憲，將自衞隊明確寫入《日本憲法》第九條，但認為修憲之路並不平坦，參議院選舉結果更是修憲勢力未能獲得2/3以上議席。研究員高洪指出，修憲對於首相安倍晉三而言，已逐漸成為一個「符號化的理想」，不應操之過急，以防功虧一簣。研究所所長楊伯江亦表示，執意修憲將會妨礙中日兩國關係穩定發展。

安倍晉三的修憲之路並不平坦。（視覺中國）

在日本對外關係方面，藍皮書分析日本積極謀求「多向對沖」，力圖實現日朝關係正常化、締結日俄和平條約，以在區域經濟合作方面獲得重大進展。而日美同盟則基礎保持穩固，戰略協作有所拓展，但雙方矛盾在諸多領域仍趨突出。

至於針對中日關係，藍皮書認為在2018年總體呈現加速回暖與持續改善的良好勢頭，國際變局、經貿互利、日本戰略調整被認為是中日關係改善的背景和動因。面對逆全球化風潮，中日兩國在反對貿易保護主義和經濟單邊主義、堅持多邊自由貿易、推動區域經濟合作等共同關心的重要議題上同頻共振。

藍皮書認為，進一步發展中日關係正面臨利好條件及窗口機遇期，但要行穩致遠，仍有大量艱巨的工作。中日兩國只要能夠相向而行，積極趨益避害，兩國關係即有望在既有改善成果的基礎上保持可持續穩定發展的良好勢頭，推動各領域合作取得進一步成果。

（綜合報道）