美國前駐華公使：美正將中國逼成一個無法戰勝的對手

美國前駐華公使傅立民（Chas Freeman）6月13日發表了題為《中美脱鈎及其影響》的演講。傅立民的演講文章今天（24日）在官媒《人民日報》刊發。 傅立民援引美國哈佛大學教授約瑟夫·奈（Joseph Nye）的看法稱，若美國將中國視為敵人，那麼中國就會變成美國的敵人。當前美國正不斷把中國逼成一個自己可能無法戰勝的對手。

傅立民強調，中國是世界上實力最強的崛起中大國，美國最大的失敗在於沒有處理好與中國的關係。即便把中國視為大國競爭對手，美國的取勝之要也並非打壓中國，而是改變正在分裂和削弱美國競爭力的國內政策，使自身真正強大起來。

美國前駐華公使傅立民（Chas Freeman）。（網絡圖片）

在對華為問題上，傅立民認為，封鎖中國科技進步將損及美國自身創新能力。科技進步需要各國間加強合作，沒有國家能閉門造車。美國每年大約有65萬從事科學和工程專業的學生畢業，其中很大一部分是中國人。若排擠他們，美國將損失大量科技人才。

他進一步指出，美國還試圖通過「斷供」摧毀中國大型科技企業。但中國擁有龐大的國內市場，使這些企業具備強大生存能力，並鞭策它們加快自主研發速度，使中國科技巨頭更早地主宰世界。

此外，美國著名經濟學家史蒂芬·羅奇（Stephen Roach）表示，「美國不僅使用關税手段，還通過對個別公司的制裁來確保我們經濟的未來。但問題是，這樣做是否合適？我很擔心我們犯下這樣的錯誤：指責別人，而非仔細審視自己的行為以維持領導能力。」

他認為，美國同許多國家存在貿易赤字，但這並不説明所有國家都在欺騙美國，而是反映了美國國內的低儲蓄率問題。對華發動貿易戰，不會使美國「再次偉大」，反而會讓美國變得更糟。