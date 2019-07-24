【逃犯條例】有200萬港人遊行？　華春瑩：提醒你，中國有14億人

近月多場反對修訂《逃犯條例》的遊行均有大批民眾參加，其中民陣指6月16日的遊行有逾200萬人參與，警方則表示，經原定路線高峯期有33.8萬人參加。 中國外交部發言人華春瑩昨日（23日）在回應香港有高達200萬人參加示威時稱：「我想提醒你注意一個事實：中國有14億多人民，包括香港在內的中國人民都希望並且有決心有能力維護香港的安全穩定與繁榮發展。」

民陣指6月16日有逾200萬市民上街遊行。（資料圖片）

英國中東和國際發展國務大臣形容近日香港發生的暴力場面令人無法接受，呼籲港府展開全面、獨立的調查；美國國務院發言人要求特區政府尊重言論及集會自由。

華春瑩回應稱，近日在香港發生的事情絕不是甚麼言論和集會自由的問題，而是極端暴力違法行為的問題，直接衝擊香港法治根基，違反《基本法》和香港本地法律，嚴重挑戰一國兩制的底線。而從媒體報道情況，可以明顯看出在香港發生的暴力事件有外國勢力在背後操縱、策劃、甚至組織實施的跡象。

華春瑩又反問：「美方能否向世界誠實地、明確地回答，美方在近期香港事態中扮演了怎樣的角色？到底意欲何為？」她又説，香港是中國的香港，中國政府絕不容許任何外部勢力插手香港事務，更不容許任何外國勢力搞亂香港，中方奉勸美方趁早收回他們在香港伸出的黑手。

外交部發言人華春瑩指中國有14億多人民，包括香港在內的中國人民都希望並且有決心有能力維護香港的安全穩定與繁榮發展。（影片截圖）

華：英治時期港人有遊行自由嗎？

華春瑩接著再批評英國，稱「在英國對香港進行殖民統治期間，香港市民有上街遊行的自由嗎？」英方大談香港的權利和自由，「我想問，如果沒有了安全和穩定，何來權利和自由？皮之不存，毛將焉附？」

針對外媒提問稱香港示威有近200萬人參加一事，華春瑩回應説：「你提到了人數，我想提醒你注意一個事實：中國有14億多人民，包括香港在內的中國人民都希望並且有決心有能力維護香港的安全穩定與繁榮發展。」

（綜合報道）