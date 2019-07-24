【逃犯條例】官媒嚴詞批評美英干涉中國內政　絕對不容忍興風作浪

內地官媒《新華社》及《央視》星期三（24日）繼續就香港反對修訂《逃犯條例》風波發表評論，點名批評美國、英國等外部勢力公然為反中亂港分子撐腰打氣，挑釁「一國兩制」原則底線，「外部勢力放話愈來愈勤，插手姿態愈來愈蠻橫，香港激進分子氣焰愈來愈囂張，暴力行動愈來愈張狂」。對於此種粗暴干涉中國內政的行為，表示強烈不滿和堅決反對。

《新華社》批評美國及英國等外部勢力顛倒是非、混淆黑白，「對極端暴力行為不予譴責卻予以縱容，對恢復社會秩序的措施不以支持卻橫加指責，對瘋狂暴徒投以『自由』、『民主』、『人權』的冠冕，對廣大市民守護家園平安的普遍民意則視而不見」。

建制派此前在金鐘添馬公園舉辦「守護香港」大集會。（新華社）

文章重申，美英等外部勢力不會真正關心香港的發展與香港市民的福祉，只是以民主、自由、人權之名，行破獲「一國兩制」之實，「其真實意圖無非是要搞亂香港，以香港亂局牽制中國發展大局，甚至對中國內地進行滲透、顛覆和破壞活動，把『顏色革命』的禍水引向中國內地。」

文章表明，香港早已回到祖國懷抱，「我們正告那些習慣於對別國事務指手畫腳的外部勢力：打著『民主』幌子豢養暴力亂港的『怪物』，小心被『怪物』反噬；妄圖顛覆『一國兩制』，破壞中華民族偉大復興的歷史進程更是痴心妄想、不自量力，小心搬起石頭砸了自己的腳」；同時亦警告香港反對派政客，「殖民時代早已過去，為一己私利甘願充當外部勢力『反中亂港』的『打手』，必會為包括香港同胞在內的全體中國人民所唾棄，必會被永遠釘在歷史的恥辱柱上」。

至於《央視》的評論文章則強調事實上西方社會特別是英國，根本沒有資格奢談香港的言論與集會自由，「在英國管治香港期間，香港居民有自治權嗎？當時香港的最高行政長官—港督均由英國政府指派！」

文章重申，美英等外部勢力不會真正關心香港的發展與香港市民的福祉，只是以民主、自由、人權之名，行破獲「一國兩制」之實。（資料圖片）

文章指出，香港回歸22年來，中國政府依照憲法和香港《基本法》，切實貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，「香港居民真正依法享有前所未有的民主權利和自由，事實證明：『一國兩制』是解決歷史遺留問題的最佳方案，也是香港回歸後能夠繼續保持長期繁榮穩定的最佳制度安排」。

文章在最後強調，香港事務是中國內政，絕不允許任何外國政府、機構和個人以任何方式幹涉，「香港是自由港，但絕對不會容忍外部勢力在那裏興風作浪」。

（新華社／央視）