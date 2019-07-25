【逃犯條例】環時：香港出了「現代漢奸」　黎智英李柱銘是代表

港府修訂《逃犯條例》引起的風波持續。官媒《環球時報》今日（25日）刊文，稱西方勢力的介入越來越公開化，離不開一批「漢奸人物」的配合與助攻，而黎智英、李柱銘等人堪稱這批漢奸的代表者。

港府修訂《逃犯條例》引起的風波持續。圖為7月1日，示威者攻入立法會抗議。（資料圖片）

文章以〈香港出了一批有迷惑性的現代漢奸〉為題，稱「反修例」的戲劇性發展與中美關係出現全局性緊張的大環境非常「押韻」，黎智英、李柱銘等人與美國及西方政府、議會的接觸達到空前密度，形成越來越肆無忌憚的勾結，為香港街頭政治的膨脹提供「罪惡的燃料」。

文章又稱，這批「極端人物」積極地往上湊，不僅挾洋自重，而且極力向美方展示自己協助遏制中國的工具意義。他們希望讓華盛頓和西方在香港的影響最大化，「平衡」基本法中「一國」的內容，讓「一國兩制」機制中的「一國」最小化，甚至名存實亡，讓「兩制」下香港的高度自治成為實際上的獨立。

斥破壞中國人內部團結 幫助外部勢力洗腦

文章批評，黎智英、李柱銘等人是典型的「現代漢奸」，他們破壞中國人的內部團結，幫助外部勢力給中國人洗腦，打著為港人爭「民主」「自由」的旗號，比歷史上的漢奸更具有迷惑性。他們追求的僅僅是個人和小團體的利益，背叛的則是中華民族的大目標。「賣港和私贏在他們那裡實為一回事。」

文章續指，黎智英被稱為香港反對派的「最大金主」，但錢的來源一直飽受質疑，其公司的股票近日突然暴漲，使這種質疑達到新的高潮。「他的公司與美國和西方資本有什麼外界不知道的利益關係，這被認為是黎智英不敢解衣示人的內褲。」

文章結尾道，把香港變成中美博弈的新焦點，這同樣是對香港七百多萬市民利益的根本背叛。然而漢奸在外部勢力眼裡從來就是廉價的利用品，而且他們在被利用的同時亦會受到鄙視。黎、李之流的下場一定會被釘到香港歷史的恥辱柱上，而在西方那邊，他們都將是過眼雲煙的孤魂野鬼。