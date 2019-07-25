【逃犯條例】官媒指美國推波助瀾：絕不容許外國勢力搞亂香港

近月香港爆發連串反對修訂《逃犯條例》的示威衝突，美國國務院發言人22日則評論稱「香港自治受到侵蝕」。 對此，官媒《新華社》旗下的「新華視點」以及《人民日報》海外版「望海樓」，在24日一同發布了署名「王平」的評論文章，再度將火力對準美國，批評美方「罔顧事實顛倒黑白」，是為了「給中國使絆添亂」。

在721遊行當日，有示威者向中聯辦門上的國徽投擲疑似墨汁和雞蛋，國徽被塗污。（盧翊銘攝）

評論首先引述一名外國人士在採訪時説的話稱，如果是西方國家發生這種事情，「警察會用真子彈，而非橡膠子彈。」評論指出，美國政府賦予本國警察極大的執法權，對襲警者向來可當場擊斃，反問「為甚麼當暴力事件發生在香港，美國國務院卻站在了暴力一方，反而去要求香港特區政府『尊重言論和集會自由』呢？」

評論又強調，香港發生的事，不是「言論和集會自由」，而是極端違法暴力行為，違反了基本法和香港本地法律，嚴重挑戰了「一國兩制」底線，惟美方卻指責「一國兩制」，指責特區政府，「雙重標準太明顯。」

官媒的評論文章強調，香港發生的事，不是「言論和集會自由」，而是極端違法暴力行為。圖為香港721遊行。（香港01記者攝）

評論續稱，美國一些人就是要搞亂香港，進而遏制中國，並指有多種跡象表明，香港最近的暴力事件有外部勢力在背後操縱策劃甚至組織實施。「暴力事件發生在香港，受傷的是香港社會，美國卻從中推波助瀾，大放厥詞。」

評論最後還説，「香港是中國的香港，中國絕不會容許任何外國勢力插手香港事務，更不會容許任何外國勢力來搞亂香港。奉勸美國某些人，趁早收回向香港伸出的黑手，免得最後偷雞不成蝕把米。」

（新華視點/望海樓）