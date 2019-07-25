高津上將接替宋普選　任中央軍委後勤保障部部長

據內媒報道，高津近日已接替宋普選，任中央軍委後勤保障部部長。 為軍隊全面停止有償服務提供司法保障領導小組已經成立，組長為最高法院院長周強，副組長為最高法院副院長張述元。

中央軍委後勤保障部的首任部長是原總後勤部部長趙克石，2017年9月，時任北部戰區司令員的宋普選成為中央軍事委員會後勤保障部部長，至今近兩年。

高津任中央軍委後勤保障部部長。（資料圖片）

為現役最年輕上將

資料顯示，現年60歲的高津於2012年11月入選十八屆中央候補委員。1978年，高津入伍後曾長期在二炮服役。1985年，他順利考入二炮指揮學院，畢業後歷任文書、技師、作戰訓練參謀、營長、旅副參謀長、參謀長、副旅長等職。

2006年7月，時任某基地副司令員的高津晉升少將軍銜，2009年，他升任該基地司令員。2011年底，高津升任二炮參謀長。2014年7月，高津任中國人民解放軍總參謀長助理。2014年底升任軍事科學院院長，躋身正大軍區級將領之列。據當時媒體報道，高津是軍科院史上最年輕的院長。2015年12月，高津擔任戰略支援部隊司令員，2017年7月晉升為上將軍銜，那次晉升後，高津成為現役最年輕上將。

為軍隊全面停止有償服務提供司法保障領導小組已經成立，組長為最高法院院長周強。（資料圖片）

此外，為軍隊全面停止有償服務提供司法保障領導小組已經成立，組長為最高法院院長周強，副組長為最高法院副院長張述元。

韓正：維護部隊和社會穩定

7月12日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席全面停止軍隊有償服務工作總結表彰大會並發表講話，強調要加強軍地協作，中央和國家機關要進一步加大支持力度，地方各級黨委、政府要按照國家有關政策，主動幫助軍隊解決重點問題。要堅持依法依規推進，做好移交資產、置換土地、安置人員等工作。要盤活用好軍隊資產資源，推動集約化利用、市場化運營、專業化發展，實現保值增值。要強有針對性地化解矛盾糾紛，維護部隊和社會兩個大局穩定。

（《北京青年報》）