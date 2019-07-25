湖北頂尖大學副教授涉論文抄襲遭撤學位　研究籃球竟處處「踢球」

近月內地多家大學捲入學術造假醜聞。據內媒《上游新聞》25日（星期四）報道，湖北省名校華中科技大學一名副教授的碩士學位論文涉及抄襲，華中科技大學指已啟動處理程序。

涉事的華中科技大學副教授萬宏偉於2009年獲湖北大學教育學碩士學位。本年7月9日，湖北大學研究生院官網發布一則《撤銷學位公告》。公告稱萬宏偉的碩士學位論文經學校學術委員會調查，認定存在剽竊他人學術成果的行為，學校決定撤銷其碩士學位，註銷其碩士學位證書，3年內不再接受他申請就讀碩士學位。

華中科技大學涉事副教授的簡歷。（網絡圖片）

萬宏偉的碩士論文題為「湖北省普通高校籃球隊現狀調查與發展對策研究」。《上游新聞》報道指，中國學術不端文獻查重系統顯示，該論文複製比高達81.5%，與《山東省普通高校高水平運動員學習與訓練的管理現狀及對策研究》及《內蒙古自治區普通高校足球隊發展模式研究》兩篇論文有多處重複。此外，該文是一篇關於籃球的論文，可文中卻多次出現「踢球」字眼。

華中科技大學體育學院官網顯示，萬宏偉的職務為場館主任，職稱是副教授，講授課程為跆拳道、户外運動。有內地律師指，萬宏偉因學術造假被撤銷碩士學位，其與華中科技大學簽訂的工作合同就無法繼續履行，萬宏偉涉嫌合同違約。此外，萬宏偉侵犯了他人的著作權，需要承擔侵犯原作品著作權的民事責任。

（《上游新聞》）