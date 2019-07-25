【中美關係】人民日報：美國鷹派人士的聯署信是惡意挑動中美對抗

日前，由前美國太平洋艦隊情報主管詹姆斯．法內爾（James E. Fanell）領銜，130多人連署致函美國總統特朗普和國會，呼籲堅持對抗中國路線。 官媒《人民日報》在星期四（25日）發表評論文章，批評美國對華鷹派人士發表聯署信是惡意挑動中美對抗，原因是他們內心充滿焦慮，任何有利於中美關係向前發展的勢頭，都會讓他們如坐針氈，「他們置中美兩國人民共同利益於不顧，唯恐天下不亂，他們毒化中美關係的言行，值得世人共同警惕」。

文章強調，挑動中美對抗，與中美關係發展大方向嚴重背離，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，「中美建交以來的40年歷程告訴人們，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好」。以持續一年多的中美貿易戰為例，「雙方在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商，兩國人民對推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係更加滿懷期待」。

中美重啟貿易談判，新一輪將會在上海舉行。（資料圖片）

文章指，美國對華鷹派人士任何圖謀逆動的行徑，在大趨勢、大潮流面前，最終都不可能得逞，「他們出於『不甘心』而作出的種種掙扎，不過是扭曲而拙劣的表演」；聯署信亦只是「滿紙荒唐、荒謬和荒誕」，「無異於向世界昭告，作者和聯署者滿腦子零和思維，觀念極端陳腐」。

文章又認為，説到底是有部分美國人緊抱「霸權執念」，不願看到中國在和平發展中取得的成就，在「羨慕嫉妒恨」中自尋折磨，臆造敵人，重申「中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，受到國際社會普遍歡迎和讚賞」。文章更批評該些人極盡污衊和捏造之能事，肆無忌憚地詆毀和指責中國發展道路和內外政策。文章説，聯署信「無異於螳臂當車，其結果必然是被扔進歷史的垃圾堆」。

文章在最後強調，任何思維正常的人都會毫不猶豫奏響合作主旋律，「歷史是不能忘記的，挑動中美對抗衝突是危險歧途，推動中美合作共贏才是康莊大道」。

（人民日報）