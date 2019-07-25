【觀察】點名批評美日澳　中國國防白皮書披露了哪些內外挑戰？

國務院新聞辦公室昨日（24日）發表《新時代的中國國防》白皮書，這是中國政府自1998年以來發表的第10部國防白皮書，也是中共十八大以來發表的首部綜合型國防白皮書。

這份國防白皮書冠以「新時代」之名，而中共總書記習近平從2012年底上台後，分別在2013年、2015年推出國防白皮書，以及在2017年公佈《中國的亞太安全合作政策》。而此次對所謂的「百年未有之大變局」做出實質性的描述，並對當前國際局勢做出研判，其重要意涵不在話下。

中國《新時代的中國國防》白皮書中強調台灣問題的重要性。（央視）

而其中更值得注意的是，國防白皮書對於威脅區域安全的國家或勢力做出「點名批評」。在白皮書中，中國國防部表示，美國、日本和澳洲不斷加強在亞太地區的軍事存在和聯盟，相關的舉措帶來這個地區的不確定性。

此外，從內部安全的角度，白皮書「點名批評」台獨、藏獨和疆獨等議題，直指民進黨政府的台獨立場是台海和平穩定的最大現實威脅。

而如果從「點線面」的關聯性來談的話，這些「點名批評」其實只是「點」，而「線」則是「中美大國博弈」已經全面展開，不論是2018年的貿易戰或打中興或華為的「科技戰」，而背後的大脈絡「面」就是「百年未有之大變局」，無論是中國的和平崛起，或者是多邊主義的盛行，都顯示新興勢力挑戰舊有勢力的政治格局已然形成。

中國與俄羅斯兩國空軍7月23日在東北亞地區組織實施首次聯合空中戰略巡航。專家認為，此舉表明中俄嘗試挑戰美國在地區的影響力。（視覺中國）

國防部於2017年和2019年的白皮書中，直接點名批評美國在韓國部署「薩德」導彈防禦系統嚴重破壞了亞太地區的戰略平衡。而中國在亞太地區的主要威脅則來自於和美國結盟的日本和澳洲。另一方面，在台獨、藏獨和疆獨的議題上，也被認為有「外部勢力」的干預導致這些分離主義勢力的強化，近來「港獨」的問題也是一種體現。而在兩岸方面，民進黨政府近來的「聯美抗中」的姿態更是被直接點名是台海和平穩定的最大威脅。

相較於「點名批評」，一般認為是海權和主權爭議的南海問題，2019年的白皮書卻沒有點名批評菲律賓，此外對於韓國和美國的軍事結盟，中國也僅只點名批評美國。原因在於，對於中國來説，在亞太地區的主要反制對象很明顯，就是美國所推行的「亞太再平衡」到「印太戰略」。

中國最新的國防白皮書仍強調追求和平。（新華社）

以南海來説，美國為了遏制中國發展，一直試圖在南海地區製造緊張局勢，進而擴大其在南海的軍事存在。而菲律賓由於重要的戰略位置，自然是美國心目中理想的「先鋒」。而且，由於它曾是美國殖民地，從政治到經濟，從安全到制度，彼此間有着千絲萬縷的聯繫，美軍在菲律賓的軍事基地，也是一個最好的明證。因此，美國在菲律賓擁有極大的影響力，也推動了「南海仲裁」，就是美國一手推動的，當時的總統阿基諾三世（Benigno Simeon Cojuangco Aquino III）是個徹頭徹尾的親美派。不過，隨着杜特爾特（Rodrigo Roa Duterte）在2016上台後，中菲關係反轉，因此南海問題逐漸消停。

與南海情況相反的是台海的處境。原先在中國2015年的國防白皮書中寫道「近年來兩岸關係保持和平發展良好勢頭，但影響台海局勢穩定的根源並未消除，台獨分裂勢力及其分裂活動仍然是兩岸關係和平發展的最大威脅」。但沒想到2016年民進黨蔡英文勝選擔當總統後，從此帶領枱灣走向「聯美抗中」的局面，間接導致共軍軍機繞島、台海軍演頻繁，而在朝鮮半島局勢趨緩的情況下，使得台海成為亞太地區的「火藥庫」。

從這兩個例子來看，都可以看到美國在背後扮演的角色，而軍事領域的鬥爭只是中美兩國的結構性矛盾的其中一環，其它四個領域分別是意識形態、文化領域，再者是科技領域，以及金融領域。

在中美結構性矛盾的五個領域中，不管是意識形態領域以及文化領域的話語權競爭，或者是科技領域和金融方面的鬥爭，的確是處於分則兩害，合則兩利的局面。然而在軍事領域的對抗卻有可能帶往世界走向毀滅性的局面，因此如何在軍事對抗中尋求局部化、穩定化，避免核大國之間的全面性開戰則是考驗兩國領導人的智慧，同時也影響全人類的福祉。