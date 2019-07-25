中俄空軍首次聯合巡航東北亞被指非同尋常　專家：旨在挑戰美國

中國與俄羅斯兩國空軍7月23日在東北亞地區組織實施首次聯合空中戰略巡航。此次聯合巡航引發外界高度關注，專家認為，此舉表明中俄嘗試挑戰美國在地區的影響力。

中國外交部發言人華春瑩警示韓國謹慎使用「侵犯」一詞。（Reuters）

對此，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深政策研究員萊爾·莫里斯（Lyle Morris）説，「這非同尋常，因為此舉顯示了中俄兩國空軍的自信，他們認為能夠協調操控這種巡航，該地區肯定會感到不安。」

據英國廣播公司（BBC）報道，位於首爾的韓國世界朝鮮問題研究所所長安江日認為，中俄戰機「故意」進入有爭議的空域。中俄挑戰美國的兩個主要盟國製造事端，旨在取得對地區的主宰，另外在朝鮮核問題上謀求制約華盛頓。

對於此事，中國外交部發言人華春瑩迴應稱，防空識別區不是領空，各國均有飛越自由。至於「侵犯」一詞，中韓是友好鄰邦，「侵犯」這類的詞最好要慎用，由於中國外交部不清楚具體情況，建議也從中國國防部那邊去了解具體發生了甚麼。

中俄轟炸機的聯合巡航耐人尋味。（VCG）

而中國國防部發言人吳謙表示，此次聯合巡航旨在深化和發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，進一步提升中俄兩軍戰略協作水平和聯合行動能力，共同維護全球戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。

對於中俄是否會在未來繼續舉行此類的聯合戰略巡航行動，吳謙表示，今後中俄兩軍將協商確定各類務實性合作項目。

吳謙稱，「隨着中俄兩國關係進入新時代，中俄兩軍關係也進入新時代，在兩國元首的戰略引領下中俄兩軍將把新時代中俄軍事關係不斷推向新的歷史高度。雙方將加大在涉及彼此核心利益上相互支持的力度，完善各層次、各領域交流合作機制。在高層交往、戰略性合作、實戰化訓練、裝備技術發展、反恐等領域深入合作，持續為維護世界和平，全球戰略穩定提供正能量。」

吳謙還表示，中國在發展對外建設性軍事關係後致力於「對話不對抗，結伴不結盟」。

此前，對於中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，中國官方媒體則多次強調這種新時代的「戰略伙伴」並非「結盟」。

新華社報道説，這是一種旨在共同發展的夥伴關係，中國和俄羅斯完全沒有必要結盟。