【強制升職】幹部拒提拔被追究　中共紀檢機關「督政」有難度

不想升職都有錯？7月19日，中共中紀委機關報《中國紀檢監察報》透露，去年雲南綏江縣有兩名幹部以私人原因，拒絕升遷機會，被上級認定為「怕擔重任、不想作為」，因而受到處罰。 內地有網民評論認為，個人選擇是合理考量，「強扭的瓜不甜」，無謂提拔心不甘情不願的幹部，浪費資源，至於加以懲處更是莫名其妙，只可説是訓戒兩人不識抬舉。

打擊昏官、懶官和庸官

這則縣城舊聞忽然獲中紀委宣傳，再轉發到各大新聞平台，其實是配合中共中央的吏治整頓。7月9日，中共總書記習近平出席「中央和國家機關黨的建設工作會議」，其間表明：「要踐行新時代好幹部標準，不做政治麻木、辦事糊塗的昏官，不做飽食終日、無所用心的懶官，不做推諉扯皮、不思進取的庸官，不做以權謀私、蜕化變質的貪官。」

自從2012年習近平掌政以來，反腐運動雷厲風行，時至近年除了實行制度化，紀檢工作也由「消極防貪」進展至「積極督政」，打擊對象亦由純粹貪官污吏，擴大至施政不力的昏官、懶官和庸官。

其實早在2013年，中共早已提出「不作為或亂作為要依法承擔責任」，之後幾年都不斷批評官員「懶政怠政」，官僚主義和形式主義泛濫，可是顯然成效不彰。例如今年4月，單是中央環境保護督察一輪巡查，就已在8省區問責逾千人，當中超過8成涉及「不作為、慢作為、亂作為」。

官方：對工作崗位挑三揀四

在上述案例中，有兩人拒絕升職，一個以新崗位不便照顧家庭為理由，另一個則自稱身體狀況難以負荷新工作。如果相信兩人所言，這些解釋都屬於合理範圍之內，主旨不外乎是受個人條件所限，無法有效履行新職務。

紀檢機關卻認為，兩人都是找藉口去討價還價，實質是「對工作崗位挑三揀四」。假如屬實，可説兩人的工作態度有問題，沒有迎難而上的意志，所屬機關應該記上一筆，重新評估兩人的潛在貢獻。原本事件僅屬人事安排，頂多錄入行政記錄便可了事，縣當局卻選擇由紀檢機關介入，結果一人被警告處分，另一人被通報問責及調職。

紀檢機關指控兩人違反中共《黨紀律處分條例》和《問責條例》，「損害了組織威信，違反了黨的組織紀律」，如果用平常語言稍作誇張地「超譯」，就是兩人不知好歹，敬酒不喝喝罰酒。

須知道的是，兩人當初是通過幹部考察的行政程序，分列首兩名，才獲得提拔機會，如今以「工作態度」之類抽象原因作紀律處分，對比實在太強烈。

「政治正確」褒貶名詞不足用

從上述爭議可見，紀檢反腐有清晰目標，貪瀆濫權的定義都較清晰，然而一旦踏入「積極督政」階段，要在變幻莫測的處境中，判斷誰是昏官懶官庸官，其間就涉及太多因素，有行政程序，有組織需要，有個人選擇，更有在地即時條件，單憑幾個「政治正確」的褒貶名詞，只會引起無窮盡的混亂和非議。

當然，中紀委正是透過提出案例，希望各級幹部知道分寸所在，引以為戒。事實卻表明，這些不斷增加的案例無助釐清分野，鼓勵幹部有所作為，相反似乎令賞懲標準更加空泛，令人無所適從，變相促使幹部「消極抵抗」，例如遇到不合心意的提拔調職，索性先答應後怠工。

對此當局或者是時候想想：紀檢督政還可以走到有多遠？是否單憑全方位監察就能提升幹部士氣？