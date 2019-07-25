河南警方遺失證據致無法起訴殺害少女疑犯　賠58萬要求家屬不申訴

據內媒報道，18年前，河南永城市一名16歲少女遇害。其後當地警方在調查此案的過程中遺失部分關鍵證據，造成案件達不到移送起訴的條件。警方與遇害人的父親簽訂賠償協議書，要求他承諾不向上級申訴。 遇害人的父親懷疑其中有人涉嫌瀆職犯罪，要求查辦兇手，追究瀆職者責任。

王小丹於2001年遇害。（《瀟湘晨報》）

2001年底，王彬在村裏發現其女兒王小丹的屍體。當時屍體被牀單裹著，脖子勒著繩，肚部有傷，褲子脱下。永城市警方鎖定一名疑犯，該疑犯其後逃亡，至2011年遭警方拘捕。

但警方其後遺失部分關鍵證據，造成案件達不到移送起訴的條件。王彬指，警方稱是搬辦公室時丟失的。當地警方於2014年和他簽署協議稱，補償58萬人民幣，要他承諾不向上級申訴。協議書又稱，警方並不停止對案件的調查取證工作，若以後發現或收集到充分證據，應繼續辦理案件。王彬其後亦收到該筆款項。

警方於2014年和王彬簽署協議，要求他承諾不向上級申訴。協議書的王丹即王小丹。（《瀟湘晨報》）

王彬表示，當時警方聲稱「錢你拿或不拿，人（疑犯）都要放」，所以他才簽署協議書。後來他懷疑案件沒有再繼續調查，以及其中有人涉嫌瀆職犯罪，他分別向檢察院、紀委等反映過，大多沒有實質回應。近日內地掃黑除惡力度加大，故他再請求協助。

當地紀委：簽協議書涉違反法紀

永城市紀委信訪科室的工作人員24日（星期三）回應稱，協議書如果確鑿，的確涉嫌違反法紀；另外，即便補償也不能限制受害人家屬申訴的權利。有內地律師指，公安機關作為國家的刑事偵查機關，如果丟失關鍵證據又與案件受害人家屬簽署限制性協議，是對被害者及其家屬的雙重傷害。

（《瀟湘晨報》）