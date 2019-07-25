努爾．白克力被控受賄近8千萬一審開庭　當庭認罪擇期宣判

遼寧瀋陽中院在星期四（25日）一審公開審理國家發改委原副主任、國家能源局原局長努爾．白克力受賄一案。涉案金額近8000萬元（人民幣．下同）。努爾．白克力當庭表示認罪、悔罪，案件擇期宣判。 據官方公開的庭審情況，努爾．白克力整個人與落馬前相比臉容明顯消瘦。努爾．白克力是至今落馬官員之中，最高級別的維吾爾族官員。

努爾．白克力被控受賄近8000萬元。（資料圖片）

起訴書指，努爾．白克力在利用擔任烏魯木齊市委副書記、市長，新疆維吾爾自治區黨委常委、副書記、政府代主席、主席，國家發展和改革委員會副主任、國家能源局局長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在承攬工程、推廣產品、享受優惠政策等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位及個人給予的財物，共計摺合超過7910萬元。

庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告人努爾．白克力及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，努爾．白克力還進行了最後陳述，並當庭表示認罪、悔罪。庭審結束後法庭宣佈休庭，擇期宣判。

據中央紀委國家監委網站發佈的消息顯示，努爾．白克力於去年9月「落馬」，今年3月被開除黨籍和公職。另據公開簡歷，努爾．白克力從2014年12月起就擔任國家發改委黨組成員、副主任（正部長級），國家能源局黨組書記、局長，此前其曾在新疆維吾爾自治區擔任黨委副書記、政府主席等多個要職。

中紀委國家監委此前亦曾披露，努爾．白克力長期要求他人無償為其家人提供高級轎車、專用司機等服務，頂風違紀，多次違規接受高檔宴請，收受巨額禮品、禮金；生活奢靡，貪圖享樂，道德敗壞，搞權色交易，大搞家族式腐敗。

（綜合報道）