【逃犯條例】中國駐歐盟使團長：歐洲政客挑撥港社會對立不會得逞

近月香港爆發連串反對修訂《逃犯條例》的示威衝突，引起國際關注。歐洲議會上週更通過決議案，要求香港特區政府撤回修例、釋放被捕示威者。 對此，中國駐歐盟使團團長張明25日在歐盟媒體「歐洲動態」（EurActiv）發表署名文章《維護香港的繁榮穩定必須堅持法治原則》，強調「少數別有用心的歐洲政客挑撥香港社會內部對立的圖謀不會得逞」，又稱維護中歐關係，應切實尊重中國主權，「這是原則底線」。

中國駐歐盟使團團長張明在歐盟媒體發表文章。（網站截圖）

文章表示，就近日香港的示威遊行活動，部分歐洲人士的言論罔顧事實，是非不分，侵犯了中國主權，干涉了中國內政，也違背了基本的法治原則，中方必須堅決説不。

文章還指出，香港近期遊行過程中發生的襲擊傷害員警，打砸立法會大樓等嚴重違法行為，已遠超和平表達訴求的底線。「一些歐洲人士對上述違法犯罪行徑視而不見，反而要求特區政府取消對上述暴徒的指控，對警方執法行為展開調查，是典型的顛倒黑白，為虎作倀。」

文章稱，香港暴力活動持續升級，甚至發生衝擊中央駐港機構、囤積大量烈性炸藥等惡性行為，這與外部勢力的美化縱容、壯膽撐腰不無關係。

721遊行當日，有示威者抵達中聯辦位置時，向中聯辦門牌及國徽投擲雞蛋。（香港01記者攝）

文章續指，一些歐洲政客口頭上多次表示支持「一國兩制」，但又鼓動在歐洲議會決議中寫入歐盟對香港的民主「承諾」，「強烈譴責」中央政府對香港內部事務的「持續加劇幹預」。「針對這種公開明顯的『雙重標準』，我們不禁要問，他們居心何在？」

文章最後強調，維護香港繁榮穩定需要和平理性，維護中歐關係需要恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權是原則底線。「中方維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。少數別有用心的歐洲政客挑撥香港社會內部對立的圖謀不會得逞。」

（中國駐歐盟使團網站）