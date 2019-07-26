【2020總統大選】韓國瑜心中理想的副手人選是誰？

根據台媒報道，國民黨將於當地時間2019年7月28日在新北市板橋體育館召開「全代會」，將正式提名初選勝出的高雄市長韓國瑜為總統參選人，並將舉行總統、立法委員參選人的聯合造勢。

不過，韓國瑜遲遲沒有決定副手人選，倒是給予外界許多想像空間。以往國民黨的總統候選人有完全的權力自主決定副手人選，因此韓國瑜為何在這次全代會之前無法決定人選，則被認為可能有三個原因。

首先是韓國瑜因為高雄市政和救災等事項擔擱，導致無法決定副手人選。再者是韓國瑜心中有人選，但目前尚未談好確定。最後是韓國瑜認為副手人選其實不急着過早決定。

韓國瑜初選勝利後赴國民黨中央開記者會，牽起國民黨黨主席吳敦義的手高喊國民黨加油、韓國瑜加油。（中央社）

在確定將代表國民黨參選總統後，外界數度猜測韓國瑜的副手人選。韓國瑜在近日接受媒體專訪首次透露副手的條件，首先，他認為要對國際事務、經濟和科技領域都要有一定程度的瞭解。此外，要能經常對外接觸走訪，代表中華民國向外延伸，變相成為一顆「活棋」。

由於韓提出副手條件包括有財經專長、國際事務背景、瞭解科技產業，外界開始揣測，符合的熱門人選至少包括前新北市長朱立倫、前鴻海董事長郭台銘、前行政院長張善政等人。

不過韓國瑜在專訪中提到「這時候小我一點根本都不重要」、「當我的副手肯定是有史以來被授權最大的」也被外界解讀其實這是向初選甫落敗的郭台銘「温情喊話」。另一方面，從時間點來看，如果真的是要找朱立倫或張善政，顯然必然可以趕在全代會前確定副手人選，因此這次副手人選的「難產」更加證實這樣的聯想。

韓國瑜的副手人選是否傾向找郭台銘呢? 姑且不論這是否會發生，但韓國瑜的這個「伸橄欖枝」的動作的作用可能有三者。

「正常倫」朱立倫被外界認為是韓國瑜副手的熱門人選。（中央社）

首先，這個動作顯然是向郭台銘示好，試圖修補初選競爭下的傷痕，以避免未來黨內將面臨的分裂風險。

再者，「充分授權」的説法，的確讓有心尋求政治舞台和「歷史定位」的郭台銘覺得備受尊重的感覺，或許在一定程度上讓目前「已讀不回」的郭台銘願意考慮韓國瑜的建議。

最後，這個動作也試圖讓立法委員和基層民眾安心，因為國民黨黨員其實非常害怕郭台銘的脱黨將導致國民黨的潰敗，而顯然「韓郭配」是一種可能的解套方式，因為目前似乎並沒有更好的方案可以確保持續在參與政治活動的郭台銘必然不會脱黨參選。

不過韓國瑜的「温情喊話」顯然不一定會受到郭台銘的首肯。主要原因還是因為在初選前，韓國瑜的支持者中時集團對於郭台銘的攻擊和批評，必然導致韓國瑜和郭台銘之間無法合作。

此外，韓國瑜在「五點聲明」中以庶民之姿批評黨內的權貴，顯然是暗批郭台銘和其背後的支持者馬英九。而這兩者也是為何初選結束後，郭台銘始終對韓國瑜的訊息「已讀不回」的主要原因，也讓未來國民黨的團結仍然充滿變數。