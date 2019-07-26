【國防白皮書】專家：中國國防開支具「歷史補償性」

中國官方在7月24日發佈《新時代的中國國防》白皮書。其中，中國的國防開支情況受外界關注。7月26日，據中國官媒《環球時報》報道，中國國防大學教授楊育才認為，中國國防開支的多少最終取決於維護國家主權、安全、發展利益的需要，取決於應對現實和未來軍事威脅的需要。

國防部發言人吳謙。（網絡圖片）

他分析稱，中國軍費到底高不高，通過橫向比較就一目瞭然。比較2012至2017年的有關情況顯示，中國國防費佔國內生產總值平均比重約為1.3%，遠低於美國的約3.5%，俄羅斯的約4.4%，也不及印度的約2.5%。從國防費佔財政支出比重看，中國平均約為5.3%，也遠低於美國、俄羅斯和印度。從人均國防費看，2017年度中國國民人均國防費遠低於除印度之外的所有大國。「因此，同為戰略和政治獨立的大國，中國國防開支在此基礎上保持適度增長顯然是合理的。」

他還指出，從實踐看，中國國防費開支的方向具有社會建設性和歷史補償性，且完全服從於國家防禦性戰略的需要。另外，承擔更多的國際責任和義務也是國家適度增加國防費的重要方面。

中國軍費問題曾一度引發廣泛爭議。4月29日，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表了年度各國軍費報告。美國以6,490億美元的軍費開支無可爭議地維持着全球第一軍事大國的寶座。位居次席的中國以2,500億美元的數額，受到了不亞於美國的關注度。

3月28日，中國國防部記者會上，有記者表示，美國等西方國家動不動拿中國軍費説事，渲染並誇大「中國威脅論」，應如何回應？

對此，中國國防部發言人吳謙迴應稱，判斷一個國家是否構成威脅，主要不在於它的國防費多少，而在於它奉行什麼樣的內外政策。中國始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路，其軍力的增長完全是世界和平力量的增長。