【逃犯條例】官媒續批有外部勢力參與：處處可見某些「老面孔」

香港反對修訂《逃犯條例》引起軒然大波，多次遊行最終都演變警民衝突，甚至連中聯辦受衝擊，國徵被塗污。 官媒《新華社》在星期五（26日）發表評論，繼續批評是有外國勢力幹預香港事務，「這些充滿偏見的無端指責和別有用心的政治造謠，根本目的在於破壞香港繁榮穩定，削弱中央政府對港管治權，製造一個混亂的香港作為牽制、遏制中國的棋子。」

評論指出，一段時間以來，一批西方政客及媒體「媒體爭先恐後對香港事務指手畫腳」、「他們極盡顛倒黑白之能事，把破壞香港社會秩序、踐踏法治底線的極端暴力行為吹捧成『美麗的風景』，把特區有關機構依法處置肇事者污衊為『鎮壓』，並妄稱『香港自治受到侵蝕』，肆意抹黑『一國兩制』和中央政府對港政策」。評論批評是「西方某些勢力」從中作祟，「言論之荒謬、行徑之惡劣、姿態之蠻橫，令人瞠目結舌」。

中聯辦外的國徽被示威者塗污。（資料圖片）

評論表示，西方反華勢力唱衰、抹黑「一國兩制」由來已久，近年來更是變本加厲，「從『佔中』、『旺角暴亂』等，到為港獨分子撐腰、刷存在感，處處可見某些『老面孔』醜陋的反華嘴臉」。

評論重申，香港自回歸22年來，「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針得到切實有效的貫徹落實，「香港民眾擺脱了殖民時期的『二等公民』地位，真正實現當家作主，依法享有殖民時期根本沒有的民主權利與自由」，強調保持香港繁榮穩定，不僅符合中國的利益，也符合世界各國的利益，香港事務純屬中國內政，外部勢力根本沒有任何資格評判、插手。

（新華社）