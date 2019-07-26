FedEx涉滯留逾百件華為包裹　央視：必須要給中國用户一個交待

新華社今天（26日）報道，中國政府發現聯邦快遞（FedEx）將涉華為包裹轉至美國係「誤操作」的説法與事實不符。調查發現，聯邦快遞涉嫌讓逾百件華為公司入境包裹滯留，並發現該公司其他違法及違規線索。 同日，央視新聞發表評論文章稱，最新的調查結果彰顯了中國依法保護用户權益的決心，也用實際行動表明：任何在華企業和個人都沒有法外之權，聯邦快遞必須要給中國用户一個交待。

美國聯邦快遞此前稱「誤寄」華為國際包裹前往美國，遭中國當局抗議並受查。（資料圖片/視覺中國）

央視的評論指出，美國政府今年5月將華為公司列入出口管制「實體清單」後，聯邦快遞一而再、再而三地對華為公司快件做手腳。此事曝光後，聯邦快遞先是矢口否認，後又承認「失誤轉運」，但現在調查發現這種説法與事實不符，「這不由讓人對其商業誠信打上一個又一個問號。一個嚴重損害用户合法權益、説話前後矛盾和漏洞百出的聯邦快遞，還值得中國企業與個人信任麼？」

評論續稱，調查還發現，聯邦快遞涉嫌滯留逾百件涉華為公司進境快件。「數量如此之多，針對性如此之強，豈是商業行為所能解釋的？」評論並質疑，聯邦快遞恐怕不是業務層面有疏漏，而是有意配合美國政府的「長臂管轄」。

中國有關部門已立案調查聯邦快遞，指其在中國發生未按名址投遞快件的行為。（資料圖片/路透社）

評論還表示，中國有關部門在調查中還發現了聯邦快遞其他違法違規線索，説明隨著調查的繼續深入，聯邦快遞可能還會有更多損害中國用户權益的行為被揭露出來。

評論最後強調，中國是法治國家。聯邦快遞有義務繼續配合中國有關部門的深入調查，作出合理解釋，給用户一個交待。「中國已建立『不可靠實體清單』制度，將依據中國有關法律法規，對列入清單的實體採取任何必要的法律和行政措施。唯有遵紀守法、合規經營，外資企業才會在中國贏得廣闊未來。」

（央視國際鋭評）