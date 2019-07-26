【逃犯條例】胡錫進：寧願中央不出手，等待香港跌跤後覺醒

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進7月26日再度刊文評論香港局勢，稱中國大陸在香港「 力量下得不夠」，「一國兩制」豎起的高牆將內地大部分聲音過濾，以致失去影響力。他又稱，不贊成中央直接在香港出手，而是要「耐心等待香港人跌大跤後覺醒」。

胡錫進稱，「如今的暴力事件試圖癱瘓香港特區政府和警察力量」。（法新社）

胡錫進稱，基本法的考量一是保障港人治港，二是防止出現一個與中央政府對抗的香港政府和立法會，防止香港成為顛覆國家的基地；但當下香港反對派「最終目的指向就是香港政府率民眾對抗國家的憲制危機，這必須從根本上杜絕」。

胡錫進説，此前佔中行動目的是讓「一國兩制」的「一國」最小化，而「如今的暴力事件則試圖癱瘓香港特區政府和警察力量」。胡錫進還爆粗口説，「反對派的五個要求中，最後一個是雙普選，但他們很清楚這條要求掛在那兒，就像放了個屁一樣」。

胡錫進稱，香港的反對派「想讓街頭的行動成為實際政治權力的來源，形成一種由外國操控、本土派把持的『影子管治權』，但這樣只能會把香港變成『臭港』」。

胡錫進説，香港社會自己必須承擔起高度自治的第一個責任，「那就是維護該社會的基本穩定」。

他又表示，中央不出手，香港會亂一陣子；中央出手，要受破壞「一國兩制」的指責，即便邁出一步，後續也將面臨諸多困境。他寧願主張第一個，因為「香港亂下去，早晚會喚醒其他人」，只有大部分人支持，港府警隊就會立即強起來。

胡錫進稱中央政府目前應該做的是：「繼續勸他們；心疼地看着香港社會變亂變窮；耐心等待他們跌大跤後覺醒。」