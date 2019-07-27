【觀察】中國首提「海外補給點」　如何衝擊美國海軍霸權？

着眼彌補海外行動和保障能力差距，發展遠洋力量，建設海外補給點，增強遂行多樣化軍事任務能力。 《新時代的中國國防》白皮書

近日中國政府發佈的《新時代的中國國防》白皮書，提出一個所謂「海外補給點」的説法，但未對其作出比較詳細的定義。而結合近年中國對外戰略和國防動向來看，「海外補給點」其實存在相當大的想象空間，或許恰是中國建設面向全球的未來海軍體系的重要一步，並對美國海軍體系造成相當程度的衝擊。

尚無詳解的「海外補給點」

稍早前，美國《華爾街日報》援引所謂「知情人士」的消息稱，中國與柬埔寨達成一項祕密協議，允許中國軍隊使用柬埔寨的雲朗海軍基地。不過，柬埔寨斷然否認此一消息稱，「外國來建軍事基地違反憲法」，又稱「《華爾街日報》的報道是憑空捏造」。

中國外交部作出的回應十分值得玩味，發言人耿爽表示，「（中國和柬埔寨）雙方的合作公開透明、互利平等，希望有關方面不要過度解讀」。

這起由無名無姓的所謂「知情人士」引發的震動國際輿論的事件，就此陷入羅生門。不過就目前所知信息來看，這位「知情人士」未必是完全的無中生有，但可能又未必確如其説，整個事件或許是另一種尚未明言的可能。

吉布提中國保障基地被指中國第一個海外軍事基地。（新華社）

中國國防白皮書裏所説的「海外補給點」，儘管依然難免遭受美軍的警惕和揣測，但是確實可以避開很多軍事層面的紛擾。因為如果僅僅作為淡水、食品、燃料等物資的「補給點」，不需要有中國軍事人員和裝備投駐，甚至未必需要雙方簽署軍事方面的協議。

例如，2014年8月，中國海軍第18批護航編隊長白山艦和運城艦抵達斯里蘭卡科倫坡港，在短短一天內進行油、水以及蔬果等物資的補給休整，然後繼續向亞丁灣索馬里任務海區航行。

目前，中國海軍第32批護航編隊正在海外遊弋。這些護航艦艇平均一個月左右靠港補給休整一次，每次為期5天左右。補給休整港口有西班牙巴倫西亞港、斯里蘭卡科倫坡港、阿曼塞拉萊港、吉布提吉布提港和也門亞丁港等。

2008年中國首次前往亞丁灣、索馬里海域擔任護航任務的艦艇和人員曾經執行連續124天不上岸的高負荷工作。這種狀況顯然難以作為一種常態。

隨着中國進一步全球化，企業、人員、資本、技術「走出去」，海外利益鋪展，以及「一帶一路」戰略的推行，對安全的需求越發強烈，再加上中國對「當今世界正經歷百年未有之大變局」的預期，中國軍事力量對外投射成為一種必然趨勢。

中國國防白皮書稱，「有效維護海外中國公民、組織和機構的安全和正當權益，是中國軍隊擔負的任務」，並指其任務主要有4個，分別是「實施海上護航，維護海上戰略通道安全，遂行海外撤僑、海上維權」。

在這種情況下，「海外補給點」便成為一種必備條件。而中國對此應該早已有所着手。

中國海軍護航編隊。（資料圖片/視覺中國）

未來海軍體系關鍵支撐

中國國防白皮書特意提及了備受關注的吉布提中國保障基地。該基地在2017年8月投入使用，是中國軍隊首個海外基地，當然也是中國海軍的「海外補給點」之一。

2014年9月8日，長白山艦駛入吉布提港，開始為期5天的靠港補給休整。該艦靠港期間，補充燃油、淡水以及各種新鮮蔬菜、水果等物資，並組織官兵輪流上岸休整。不過，僅僅一個吉布提中國保障基地，對於世界第一貿易大國、已經擁有全球第二大海軍的中國而言，顯然已經遠遠不夠。

另一方面，美國在世界的海外軍事基地多達374個，分佈在140多個國家和地區，駐軍30萬人，幾乎已經實現了對全球關鍵海域、島礁、港口、要道的全覆蓋。由此構築的美國海外軍事體系，已是既成現實，是中國海軍無法取代的。作為後發國家，中國只能謹小慎微地另闢蹊徑。

中國海軍以拓展駐點形式走向藍海目前來看至少有3種方式，一是對本國既有據點進行建設，如南海島礁擴建；二是與別國合作建設海外軍事基地，如吉布提保障基地；三是與別國港口展開經濟層面的合作，作為海外補給點，例如斯里蘭卡科倫坡港、阿曼塞拉萊港。

相比之下，第三種方式存在最大的發展空間。

自2002年中國正式開工援建瓜達爾港至今，已經參與了10多個海外港口項目，包括希臘比雷埃夫斯港、西班牙東瓦倫西亞港和畢爾巴鄂港、斯里蘭卡科倫坡南港集裝箱碼頭和漢班託塔港、孟加拉國的吉大港、俄羅斯扎魯比諾大型萬能海港等等。

中國在巴基斯坦俾路支省的瓜達爾港項目。（資料圖片/視覺中國）

以希臘比雷埃夫斯港為例，該港被視為「歐洲的南大門」，也是「21世紀海上絲綢之路」通往中東歐的門户。2008年，原中遠集團獲得了其2號、3號集裝箱碼頭35年的特許經營權；2016年中遠海運再斥資收購比雷埃夫斯港務局67%的股份，正式成為比港經營者。

此後，曾經「一潭死水」的比雷埃夫斯港集裝箱吞吐量8年左右漲了將近5倍，世界排名從第93位大幅提升到第36位，成為全球發展最快的集裝箱港口之一。

2017年7月，中國海軍第29批護航編隊濱州艦抵達希臘比雷埃夫斯港，開始為期3天的技術停靠。訪問編隊曾停靠比雷埃夫斯港，對希臘進行正式友好訪問。期間，濱州艦補給了油料、淡水、副食等物資。

事實上，很多港口都可以作為中國海軍的「海外補給點」。關鍵之處在於，中國與這些港口所在國之間的關係，其對中國軍隊的信任程度，是否允許中國海軍艦艇依靠補給。

相比於軍事目標和霸權企圖過於明顯的海軍基地，「海軍補給點」更容易得到大多數國家的認可，也比較符合中國「不稱霸」的允諾。

隨着中國海軍對外交流的拓展和深入，維護海域安全的目標徵得更多國家的信任，越來越多國家允許本國港口作為中國海軍的海外補給點，中國海軍將由此獲得面向全球的關鍵支撐。