【逃犯條例】官媒：反對派亂港陰謀分三步走　最終目標「雙普選」

港府修訂《逃犯條例》引發的巨大社會爭議持續，甚至引致暴力衝突不斷，立法會和中聯辦大樓都分別受到衝擊，警民關係十分緊張。 官媒《人民日報》海外版旗下的微信公號「俠客島」今日（27日）發表文章，認為香港反對派近期的連串示威，是一個「三步走」的計劃：首先要給特區政府施壓，進而打擊政府的管制聲望，以謀求在明年立法會選舉佔有多數議席，最終倡導絕對意義的「雙普選」。

7.27光復元朗遊行：參與遊行的市民逼爆大馬路、輕鐵路軌。（李澤彤攝）

「俠客島」的文章稱，亂港的激進分子並非不知道暴力出格的言行會引起外界反感和民意反彈，「他們絕非莽夫，背後有著精明的算計。」文章指，激進分子背後是一個龐大的反對派羣體，因為「凡是暴力衝擊嚴重的地方，都有反對派議員的聲音出現並為之護持」。

文章認為，在目前情勢下，香港反對派分三步走的思路漸漸清晰，而第一步是給特區政府施壓，即反對派和激進示威者要求特區政府不檢控違法示威者，已經拘捕的也要無條件放人。「反對派就這樣誤導民眾，將反法治、護暴力包裝成一種惑人的『道義』」。

文章續指，如果特區政府迫於壓力，在不檢控違法者上讓步，就正中下懷。第二步自然就勝利在望，那就是「打擊特區政府的管制聲望」。

他們現在鬧的歡，就是想癱瘓特區的權力機構，一方面可以指責特區政府和特首『無能』，讓他們對亂局負責甚至下台一鞠躬。另一方面，幻想街頭運動、暴力衝擊那一套發展成無政府主義，成為香港實際政治權力的來源，讓『一國兩制』的實踐運轉失靈。 俠客島

文章稱，選票是如意算盤的第三步。香港今年11月將會舉行區議會選舉，明年將舉行立法會選舉。部分激進反對派認為爭取民主無罪、暴力反抗有理，會得到民眾的同情甚至認同，以「謀求在立法會選舉佔多數，然後繼續宣導絕對意義的所謂『雙普選』。」

7.14沙田遊行：示威者與警方對峙。（餘俊亮攝）

文章強調，如果他們要求的（雙普選）版本成真，是否愛國愛港人士擔任特首就無法確定，「一國兩制」的構想和實踐也會成為字面空言。「這種憲制危機，真的是無法承受之重。」

文章最後認為，香港沉默大多數居民會用選票向激進反對派説「不」。因為選民是求發展、求安定、重民生、厭倦政爭和泛政治，他們會選擇能維護香港整體利益，對香港未來負責任的人。

（「俠客島」公眾號）