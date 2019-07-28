【逃犯條例】外交部駐港公署批美眾院外委會主席：昧著良心潑髒水

美國眾議院外交關係委員會主席、民主黨藉議員恩格爾（Eliot Engel）7月26日（上星期五）發表聲明，指他深切關注有關香港警方暴力應對和平示威，及元朗發生暴力襲擊記者事件的報道，他指警方涉嫌使用暴力會蒙污香港良善管治及司法公正的國際聲譽。 中國外交部駐港公署28日（星期日）發表聲明，對此表示強烈不滿和堅決反對，指其「睜著眼睛説瞎話、昧著良心潑髒水」。

自反對修訂《逃犯條例》運動爆發以來，示威者與警察多次衝突。圖為7月21日警方以催淚彈驅散示威者。（羅君豪攝）

外交部駐港公署發言人表示，香港回歸以來，法治指數全球排名從1996年的60多位大幅躍升到2018年的第16位，高於美國現時的全球排名。美國政客有甚麼資格批評香港的人權、自由和法治狀況？美國政客從未批評過殖民時期香港沒有人權與自由，從未關心過港人在殖民時期的地位與境遇，卻對目前享有前所未有的廣泛權利與自由的香港説三道四，污衊中國政府持續削弱香港的自由與權利，這不是睜著眼睛説瞎話、典型的雙重標準嗎？

發言人表示，暴力就是暴力，任何訴求都不能成為採取暴力行為的藉口。香港一些激進分子公然採取衝擊立法會大樓、暴力襲擊執法警察、衝擊中央政府駐港機構並污損國徽等一系列暴力違法行徑，個別美國政客和一些媒體不僅不承認他們是激進抗議者，蠻橫地堅持説這是和平示威，反而污衊香港警察殘暴、要求特區政府堅守法治承諾，這不是昧著良心潑髒水嗎？

發言人又指香港警隊在處置有關暴力事件和暴徒故意挑釁時，展現出了極大的剋制與隱忍，體現了高度的專業水平。發言人強調中央政府堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，堅定支持香港警方依法履行職責、維護社會秩序和保護市民安全，堅決反對任何外國政府、組織和個人干涉香港事務。

（外交部駐港公署）