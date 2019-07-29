【中美貿易磋商】人民日報：中方抱極大誠意　望美方相向而行

第12輪中美經貿高級別磋商即將在上海舉行。官媒《人民日報》今日（29日）就中美貿易問題發表評論，表示中方抱著極大的誠意與美方進行磋商，望美方相向而行，為雙方經貿合作營造有利條件。

美國總統特朗普與中國國家主席習近平6月29日在G20峯會期間會面。（美聯社）

文章以〈釋放誠意相向而行〉為題，開首先談論中國購買美國農產品的情況，指有關企業採購美國農產品取得進展，是中方落實中美兩國元首大阪會晤重要共識的務實舉措；而採購美國農產品，有利於滿足中國人民日益增長的美好生活需要。只要美國農產品價格合理、品質優良，預計還會有新的農產品採購成交。

文章指，作為世界上最大的農產品進口國和出口國，中美雙方有必要在相互尊重、平等互利的基礎上加強農產品貿易合作。

採購美國農產品顯示中方誠意

文章強調，誠信是磋商的基礎。中方始終以誠信為本，抱著極大的誠意與美方進行磋商，高度重視美方關切，努力尋找化解雙方分歧的有效途徑和辦法。此次採購美國農產品，再次顯示中方的誠意。

文章結尾道，中美兩國元首大阪會晤後，已有數百萬噸美國大豆裝船運往中國，同時，美方宣佈對110項中國輸美工業品豁免加徵關税，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨，這顯示雙方落實大阪會晤共識的意願。希望美方進一步落實中美元首大阪會晤達成的重要共識，同中方相向而行，採取具體措施履行美方有關承諾，為雙方經貿合作營造有利條件，增進兩國和世界人民福祉。

（人民日報）