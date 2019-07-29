【逃犯條例】人民日報海外版：民陣引狼入室　港獨屬性暴露無遺

民陣24日（上星期三）向61間外國駐港總領事館及歐盟駐港澳辦事處發信，就21日元朗有大量市民被襲一事及特區政府的回應，呼籲各國領事正式要求特區政府，承諾保障居港國民的人身及財產安全；並向國民發出旅遊警示，避免國民成為警察和黑勢力濫用暴力的受害者。 官媒《人民日報》海外版29日（星期一）發表題為「絕不允許『裏應外合』搞亂香港」的評論文章，指民陣請求外國對香港發布旅遊警示，是處心積慮「拉外援」，其「港獨」屬性再次暴露無遺。文章更指要「防範像民陣這樣的勢力引狼入室、禍國殃民」。

元朗21日晚上有大批身穿白衫的不明人士襲擊手無寸鐵的途人，民陣就此呼籲各國領事向國民發出旅遊警示，避免國民成為警察和黑勢力濫用暴力的受害者。（香港01記者攝）

評論文章的作者蘇曉暉為中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長。文章指，民陣的做法不僅會影響國內外遊客的選擇，更會寒了香港民眾的心。旅遊業如果經歷「寒流」，埋單的是香港民眾。

文章又稱，通過這一事件，民陣的「港獨」屬性再次暴露無遺。民陣成立的目標是挑戰《基本法》第二十三條。2003年，民陣發起七一遊行反對相關立法，此後年年發起七一遊行。佔中行動背後也有民陣黑手。近期，民陣更針對《逃犯條例》策劃組織實施極端暴力違法活動，嚴重衝擊香港法治根基，嚴重危害香港安全穩定和秩序，嚴重損害香港形象。

7月21日民陣發起大遊行，抗議政府未有撤回《逃犯條例》及拒絕設獨立調查委員會等。（盧翊銘攝）

文章表示，港獨勢力企圖挑動外部勢力干涉香港事務、對中央政府和特區政府施壓。例如有港獨分子在網上發起眾籌，在英國多家媒體刊登廣告，促請英國政府制裁所謂「壓抑香港人權的人」。文章最後稱，正告那些外部勢力勿要插手和干涉中國國內事務，也提醒香港民眾防範像民陣這樣的勢力引狼入室、禍國殃民。中國絕不允許有關勢力裏應外合，危害香港發展，踐踏一國兩制。

（《人民日報》海外版）