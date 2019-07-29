【新疆再教育營】50國聯署力撐中國新疆政策　駐華使館講述原因

日前，聯署致函聯合國人權理事會主席和人權事務高級專員表態支持中國新疆政策的國家已增加到50個。部分駐華使館發言人接受採訪時闡述原因。

各國最近因為中國新疆問題，再度掀起一波「人權」論戰。（Reuters）

官媒《環球時報》7月27日報道，50國在聯署信函中共同強調， 面對恐怖主義和極端主義的嚴重威脅，中國新疆採取一系列反恐和去極端化措施。這些舉措扭轉了新疆的安全局勢，有效保障了新疆各族人民的基本人權。

委內瑞拉駐華使館表示，之所以決定向聯合國聯署致函，是因為委內瑞拉充分注意到中國政府為新疆做出的努力。「中國在人權領域的領導地位是無可爭議的」。

他還稱，「中國政府一直在新疆努力打擊（恐怖主義）這一禍害，始終依照法律和規定行事，保護其公民免遭恐怖主義和暴力的危害，並以援助和教育方式推動針對違法人員的改造政策，以防止他們成為恐怖主義和極端主義的受害者」。

古巴駐華使館：中國在新疆打擊恐怖主義取得許多成就

伊朗駐華使館評論稱，伊朗認為中國對促進和保護人權的承諾是真誠的，也具有內在動力，它源於中國的文化歷史背景和要求。

巴基斯坦駐華使館雖然沒有對報道記者有關涉疆聯名信的問詢做出進一步評論，但表示該國立場已清楚地寫在致聯合國的信函中，「這封信本身就已能説明一切」。

古巴駐華使館代辦稱，新疆文化多元，民族間互相尊重。在中國共產黨和當地政府的領導下，該地區在依法打擊和預防恐怖主義、保障公民宗教自由和保護民族傳統文化方面取得了許多成就。

（環球時報）