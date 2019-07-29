【帝吧解散】內地實施「一網兩制」　官方冀「愛國情緒」收放自如

過去兩個多星期，兩件小事揭露中國在「一網兩制」下，單憑官僚對外「講好中國故事」，一點都不容易，而中國網民作為外交資源，由於種種原因而處於凍結狀態，未能發揮強大威力。

崔天凱在牆外Twitter孤立無援

第一件是7月12日，駐美大使崔天凱在官方Twitter發帖，指責台獨主張是「玩火自焚」，引來大批「推友」反駁，回應欄上幾乎一面倒是異議聲音，其中不乏留言指Twitter在內地被封殺，崔大使卻可以光明正大開設帳户以對外宣傳。

第二件是著名網絡志願軍組織「帝吧」原定於7月23日集體「翻牆」，在香港社交網絡「洗版」，「聲援香港警察」，「反對暴力亂港」，不料在總動員前夕，一批志願軍的身份「被起底」，個別人士更疑似「被參軍」。

俠客島發貼文稱「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」。（微博）

其後官媒公眾號「俠客島」在微博發帖報道事件，加上「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」作評語，被網民質疑是語帶諷刺，引發一場小風波，最終「俠客島」刪帖以息事寧人。

「帝吧」疑遭官媒冷嘲熱諷

內地實行「一網兩制」，官方講法是國際輿論格局「西強我弱」，為了「國家安全」不得不強力維穩。

然而在「防火長城」重重封鎖下，出現「愛國聲音」內外分途的失衡現象。崔天凱對外「講好中國故事」，宣示民族主義立場，遭受海量反對者圍攻，孤立無援；「帝吧」則以自發行動表達「愛國熱忱」，卻處處受制肘，鍛羽而歸之餘，兼且疑遭自家官媒冷嘲熱諷。

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這類牽涉到一個取捨問題。中共可以拆掉「防火長城」，動員數以億計的「愛國網民」，對外表示「中國有權不高興」，但就要承擔「國家安全」風險。一旦網民自由進出牆外世界，今天可能還樂於打破「西強我弱」的國際輿論格局，可是誰能擔保明天後天大後天，網民不會利用這個格局，反過來矛頭指向當局？

16年限韓令發揮消費者力量

迄今為止，中共的答案一而貫之傾向小心管理，對自發「愛國行動」心存疑慮，所以不會直接阻止「帝吧」出擊，也不會特別樂見其成。畢竟水能載舟，亦能覆舟，對於「民族主義外交」，當局的原則是「收放自如」。

2016年，韓國從美國引入薩德導彈系統，北京認為自舉影響自身戰略安全利益，大舉反制。儘管官方從未承認過有「限韓令」，各級機關已「自發」多路進擊，數以億計中國消費者隨即響應，韓劇、韓星、韓國免税店、韓國化粧品無一倖免，樂天百貨被迫撤出中國市場。

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可是不論「限韓令」如何風風火火，情況未有發展到2012年反日示威的地步，引發外界疑慮。當時鮮有遊行的中國民眾大批走上街頭，部份示威者更衝擊打著日本品牌旗號的店鋪，砸毀日本車，就釣魚島主義爭議宣洩憤慨之情，後來官方花了相當功夫才平息事態。

對付日韓手法未有用於美國

至於在另一個極端，中美貿易戰打了一年多，官媒鋪天蓋地解釋美國如何「理虧」，不過除了企業減少進口美國石油和大豆，廣大中國消費者暫時按兵不動，更談不上再有大批羣眾走上街頭，譴責華府「貿易霸凌主義」。

大概一經權衡利害，當局判斷如以對付日韓的手法對付美國，受報復的成本和風險都大幅提高，故此不便於輕舉妄動。

外界往牆裡看，總以為中國的民族主義就是鐵板一塊，上下異口同聲，但從上述事例可知，由行動模式到強硬程度，官方都自有一套「大局觀」，目標即使與輿情一致，手段和路徑卻可以大為不同。