特朗普要求中港澳停止自稱發展中經濟體　外交部：做人不能太美國

美國總統特朗普（Donald Trump）上星期五（26日）要求世界貿易組織（WTO）改革，停止中國、香港、澳門、新加坡、韓國等國家和地區自稱為發展中經濟體。 中國外交部今日（29日）回應稱，作為世界上最大的發展中國家，中國堅持發展中國家的定位，又指美方單方面、片面地誇大一些發展中成員的發展水平。

外交部發言人華春瑩表示，美方就世貿涉發展中國家地位的表態，進一步暴露美國的任性、狂妄和自私自利。（資料圖片）

特朗普26日在備忘錄指示美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），要求「使用一切可能的手段」，令世貿防止一些經濟實力已不需要優惠待遇的國家和地區，自稱為發展中經濟體。備忘錄並指若世貿在90天後未取得「實質進展」，美國將單方面不再認定這些國家和地區為發展中經濟體的地位，並不再支持他們加入經濟合作與發展組織（OECD）。

外交部發言人華春瑩今日回應稱，世貿要尊重全體成員的普遍意願。特殊與差別待遇是世貿的核心價值和基本原則的重要體現，大多數世貿成員都主張必須維護這些核心價值和基本原則。美方曾經在世貿先後提交過兩份類似的提案，每次都是碰一鼻子的灰，所以美方應該清楚這種主張是不得人心的。

華春瑩續指，誰是世貿的發展中成員，應該由廣大的世貿成員來協商確立，特別是要尊重廣大發展中國家的意見。美方單方面、片面地誇大一些發展中成員的發展水平，已經多次遭到了大多數發展中成員的堅決反對。近日，聯合國貿易和發展會議發布研究報告認為，目前關於發展中國家分類是合理的。

外交部：美國任性、狂妄和自私自利

華春瑩最後表示，這次美方就世貿涉發展中國家地位的這些表態，進一步暴露美國的任性、狂妄和自私自利，這樣的一種做法與他世界第一大國的地位是不配的。「現在中國有一句很『網紅』的話，叫做『做人不能太美國了』，希望美方有些人能深刻地反省一下。」

（綜合報道）