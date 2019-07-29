【新疆再教育營】中方：逾50國撐華　涉疆問題孰真孰假應親眼目睹

新疆「再教育營」（官方稱「教培中心」）在國際上引發爭議，日前有51國大使聯名致函聯合國人權理事會主席和人權高專辦，支持中方在涉疆問題上的立場，而聯合國人權理事會早前有24個成員國聯名致函批評中國的新疆政策。 對此，中國外交部發言人華春瑩今天（29日）在例行記者會上指出，支持中國的50多國來自亞非拉歐等各大洲，人口近20億，而批評中國新疆政策的24個國家人口僅6億，前者是後者2倍多，所以在涉疆問題上孰真孰假，誰在正義和正確的一邊是一目了然的。

外界認為，可能已經有超過100萬人被送入再教育營。（資料圖片）

華春瑩說，俄羅斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、古巴等51個國家常駐日內瓦大使日前聯名致函聯合國人權理事會主席和人權高官，支持中國在涉疆問題上的立場；但其實支持中國的國家不止這51個，越南等國透過單獨致函或新聞稿方式呼應和支持中方主張。

華春瑩強調，指責中國新疆政策的24個國家全部是西方發達國家，總人口最多只有6億，其中無一是穆斯林國家、發展中國家，而支持中國的50多國來自亞非拉歐等各大洲，人口近20億，其中28國是伊斯蘭合作組織（OIC）成員國，人口是前者2倍多，所以在涉疆問題上孰真孰假，誰在正義和正確的一邊是一目了然的。

她表示，支持中國新疆政策的50多國大使中，有很多都訪問過新疆，他們親眼目睹了新疆的事實和真相，普遍表示所見所聞與西方報道完全不同，他們並讚賞中國取得舉世矚目的人權成就，認為新疆設立教培中心等反恐和去極端化舉措有效地保障了基本人權，這充分表明國際社會對新疆發展自有公論。

外界關注中國以新疆「再教育營」關押維吾爾族人。（路透社）

籲24國勿「好了傷疤忘了痛」

華春瑩指出，目前新疆的問題是反恐和去極端化的問題，而不是宗教和人權問題，恐怖主義和極端主義是世界性難題，24個指責中國新疆政策的國家當中有不少是恐怖主義的受害者，他們國家自己也都曾遭受過恐怖襲擊，希望他們不要「好了傷疤忘了痛」。

華春瑩最後表示，新疆的反恐和去極端化鬥爭是人類正義和文明對邪惡與野蠻的鬥爭，理應得到支持、理解和尊重，歡迎上述24國有關人士和官員到中國新疆來走走看看，但堅決反對任何國家企圖借人權問題干涉中國內政，敦促有關國家改弦更張，摒棄政治化和雙重標準，停止藉人權之名干涉他國內政。

（外交部）