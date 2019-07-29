【觀察】中共高層北戴河休假前將召開政治局會議　或討論香港局勢

作為中國核心決策機構的中共中央政治局，保持每月召開一次集體會議的頻率。不過，2019年7月的政治局會議遲遲未有召開，不出意外將在當月剩餘兩三天內見諸報道。

外界多有分析認為，本次政治局會議將分析研究中國經濟形勢，部署下半年經濟工作。由於是在年中7月份召開，這次政治局會議也會被外界稱為「年中經濟工作會議」。此外，已經持續數月且愈趨暴力化香港局勢，或許也會有所涉及。

年中政治局會議聚焦經濟

在每個月末召開中共中央政治局會議，並進行一次集體學習，已是中共內部一項慣例。當然，如果同期面臨重要的、突發性或特殊性事項，政治局會議的日期和頻次也會有所調整。

中共中央政治局會議與集體學習一般每月各召開一次（新華社）

截至7月29日，當月的政治局會議仍未召開，在未來兩三天開會應該是大概率事件。觀察過往幾年日程安排，自2013年至2018年，7月政治局會議分別召開於30、29、30、26、24和31日。

值得一提的是，8月1日是「建軍節」，一般會在7月末舉行一次晉升上將儀式。除了2018年「意外」未有舉行外，自2013年至2017年，分別在當年7月的31、11、31、29、28日舉行了這項儀式，而且其中4次被安排了當月政治局會議之後。

由此推測，如果2019年舉行晉升上將儀式，也將有可能安排在當月政治局會議之後，而政治局會議便有可能選擇在29日或30日召開。

外界預料中共政壇將進入一年一度的北戴河會議時間。（資料圖片）

在中共十八大之前，就形成了在每年7月政治局會議分析研究上下兩個半年經濟形勢和經濟工作的慣例。自2016年起，官方通報統一使用「分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作」的説法。

其中「部署」二字，凸顯了中共黨務方面對經濟相關工作的統攝領導，以及政治局會議在推進國家治理層面權責功能的強化。

在不久前，中共中央政治局常委與中央各部委高層集體性離開辦公區，奔赴央地各處推進「不忘實心、牢記使命」主題教育行動。如習近平去了內蒙古，李克強去了遼寧和上海，汪洋去了青海，王滬寧去了全國總工會，趙樂際去了寧夏，韓正去了中國發改委。他們的行程並不僅限於黨建，也是一次調研之旅，能夠為年中經濟形勢研判提供更接近基層和一線的反饋信息。

此外已經越發暴力化，並且存在較多不確定性的香港局勢，也很有可能被列入7月政治局會議的議程。

基於制度和法律和現實政治方面的限制，中國公安參與香港政治的可能性極小，不過其行程可以有兩個目的，一個是用於維護中聯辦的安全和秩序；另一個是觀察研究香港局勢，為大陸治安管理提供借鑑經驗，也為高層研判提供一手信息。

香港與大陸同屬一個國家，存在非常多的相同點和相似點。中國改革開放之後，作為中外中轉站的香港作為「亞洲四小龍」之一率先崛起，香港經濟社會發展程度和城市建設管理比大陸大多數城市都更先進，甚至曾經被視為中國未來的一種可能樣式，其所出現的民生、制度層面的問題，市民的不滿與運動，港府的城市治理與危機應對，中西因素的碰撞與交織，對大陸都有相當的警示意義，而且能夠提供許多正面與負面的參考借鑑。

特別是在當下香港亂局裏，輿情民意的動向，媒體網絡的引導，運動的組織和發展，極端暴力的形式，西方因素的鼓動，以及港府警方的危機處置，都很有可能會是在「世界正處於百年未有之大變局」下將於中國大陸出現的事態，作為維護社會秩序與安全的公安機關，確有必要有所掌握和防備。

當然對於中共領導集體而言，其對香港局勢的考量不會僅限於治安層面，如何實現陸港的長治久安和共同發展，當是更值得研究和分析的問題。