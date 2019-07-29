【逃犯條例】田飛龍：北京冀香港展開反暴力、護法治的自覺行動

香港圍繞反修例接連發生暴力衝突事件延續至今，北京的態度一直是外界關注的焦點。不久前，接連傳出解放軍或介入的聲音，亦有一些港人擔憂香港亂局會倒逼北京加強對香港的全面管制權。今天（29日），國務院港澳辦首次針對香港局勢召開記者會，重申了對林鄭及警方的支持、理解和尊重，並多次譴責暴力行為。 圍繞今次的記者會，以及北京接下來可能的作為，香港01專訪了北京航空航天大學高研院、法學院副教授，法學博士田飛龍。在田飛龍看來，北京已經態度明確，會將主導權交由特區政府，寄希望於香港社會展開反暴力、護法治的自覺行動。

北京航空航天大學高研院、法學院副教授，法學博士田飛龍。（資料圖片） 《香港01》：01 田飛龍：田 01：這是港澳辦首次針對香港問題召開記者會，各方的關注度很高，但從內容來看，好像大家的期待值有點高，沒有一些「重磅」的東西出來。 田：其實跟既往的表態差不多，但有一些根據運動情勢發展而做出的清晰判斷和指導性意見。 01：所以你怎麼評估北京目前針對香港問題的考量？ 田：我覺得北京目前的考量是看到特區政府和香港警方近期在處理暴力升級和示威活動的時候，保持了基本的定力、專業以及效率，從初期的倉促被動中逐步走出來，並且摸索出了一套針對這種周末暴力示威活動的控管的規律，所以會更加有信心，由特區政府在自治範圍內處理目前的事態。這也是對香港高度自治能力的一次現場測試，中央需要觀察和檢驗，在提供基本政治支持的同時看著特區政府來「答卷」。過關了當然很好，是一國兩制生命力的又一次證明，也有助於國際社會正確理解和認同一國兩制。

港澳辦發言人表示，中央政府堅決支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政行政。（資料圖片／梁鵬威攝）

01：如果是「做最壞的打算」，北京會采取怎樣的手段？香港各方都很關心，會不會出動解放軍，到不得已的時候。《環球時報》總編輯胡錫進不久前列舉了三個可能性。

田：我倒不覺得是越來越糟糕了，盡管示威者已經涉及有攻擊性的武器，有更加激烈的暴力因素，反而警方在針對這些活動的時候，顯得更加專業，更加堅定有力地去反擊，並且網上的輿論也出現了緩和與回轉。這些都有利於特區政府更加自覺和自信地去確立自己的管治權威，恢復法治秩序。在形勢緩慢轉變向好的情況下，中央更不宜以更加強硬的姿態去介入，而是要去做好對特區政府的支持的動作，也需要激勵和引導香港社會及民眾去支持特區政府的自治管控努力。