【逃犯條例】港澳辦記招後官媒發文：香港各界要旗幟鮮明反對暴力

香港反修訂《逃犯條例》的示威衝擊浪潮持續，並觸發連場的激烈警民衝突。國務院新聞辦公室昨日（29日）舉行新聞發布會，強調中央政府堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法。 官媒《新華社》今日（30日）發表時評稱，香港激進示威者的暴力行徑已經嚴重破壞了香港繁榮穩定的大局，希望香港各界旗幟鮮明地反對暴力，守護法治。

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光出席記者會，介紹對香港當前局勢的立場和看法，並會答記者問題。圖為楊光在記者會結束後準備離開時，一眾記者上前提問。（AP）

時評指出，近兩日香港激進示威者明目張膽挑戰法律，先後在元朗、西環、銅鑼灣等地舉行非法遊行、集會，做出一連串暴力行為，衝擊警方防線，肆意破壞社會安寧，造成人員受傷，徹底撕去了所謂「和平示威」的最後偽裝。

時評稱，暴力行徑對香港的社會秩序、經濟民生和國際形象造成嚴重影響，市民和遊客最基本的人身安全在香港也已成了問題。「制止暴力、維護法治、恢復秩序，是香港當務之急。」

新華社的評論稱，香港警方「面對無休止的暴力攻擊，恪盡職守，無懼無畏」，因此

時評又表示，一個多月來，警方面對無休止的暴力攻擊，恪盡職守，無懼無畏，堅守崗位，嚴正執法，是守護香港法治和秩序的一道鐵閘，因此「必須向香港警方致敬」。

時評最後強調，廣大香港市民要清醒地認識到當前事態的嚴重性，堅定支持特區政府依法施政，堅決支持警方嚴正執法，共同聲討暴力分子，守護香港的法治。「衷心希望香港社會儘快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生，戰勝各種困難和挑戰。」

（新華社）