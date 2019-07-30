深圳上半年GDP逾1萬2千億人民幣　增長7.4%

深圳市統計局今日（30日）發布數據，上半年深圳全市地區生產總值為12133億元（人民幣，下同），按可比價計算，比上年同期（下同）增長7.4%。

數據顯示，第一產業增加值12億元，增長5.1%；第二產業增加值4747億元，增長7.3%；第三產業增加值7373億元，增長7.5%。

上半年，全市規模以上工業增加值增長7.4%。先進製造業和高技術製造業增加值分別增長10.3%和11%，佔規模以上工業增加值比重分別為71.2%和66.7%。從主要行業看，計算機、通信和其他電子設備製造業增長11.1%，電氣機械和器材製造業增長4.8%，專用設備製造業增長6.5%，通用設備製造業增長2.7%，醫藥製造業增長11.4% ，汽車製造業增長1.3%。

1-5月，全市規模以上服務業（不含金融、房地產開發、批發零售住宿餐飲等行業）營業收入4903億元，增長12.5%，其中其他營利性服務業營業收入2650億元，增長15.4%。其他營利性服務業中，互聯網和相關服務業營業收入增長15.7%，軟件和信息技術服務業營業收入增長25.1%，租賃和商務服務業營業收入增長7.4%。

上半年，全市固定資產投資增長17.6%。其中，基礎設施投資增長48%，房地產開發投資增長11.3%，工業技術改造投資增長12.1%。國有經濟投資增長34.5%，民間投資增長12.3%，外資投資增長65.5%。

（深圳市統計局）