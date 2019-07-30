【封殺華為】美資代工廠偉創力扣押華為7億設備　內媒揭細節

據內媒早前報道，華為將美資電子專業代工廠偉創力（Flex International Ltd）剔除出供應鏈。近日，偉創力扣押華為價值7億元人民幣的設備和物料一事的大量細節流出。

內媒指華為考慮到無法確保生產及業務持續後，已將偉創力徹底從其供應鏈中剔除。（視覺中國）

7月25日，官媒《環球時報》官方微博發文披露：美國政府將華為列入「實體清單」後，「偉創力私自扣押了華為高達7億元人民幣的物料和設備」，華為前往索要時也未歸還，扣押時間長達一個月之久。

其中，偉創力位於珠海的工廠扣押了4億元人民幣左右的華為物料和設備，海外工廠扣押了約3億元人民幣的物料和設備。「這些總計7億多元的物料和設備是屬於華為網絡設備部門的，手機終端部門那裏還有更多的物料在偉創力的工廠。」

而內媒《澎湃新聞》引述知情人士爆料，偉創力在與華為就歸還物料及設備的談判中多次反覆，「先是要求華為提供相關材料證明被扣物料符合美國出口管制法律規定包含的美國元素不超過25%的成分比，後又要求華為不能直接對相關物料進行接收，在國內和海外都轉交給非隸屬於華為的第三方。」

雙方經過曠日持久的談判，華為公司為了避免進一步的損失，被迫答應了偉創力的要求，偉創力這才在國內及海外開始對華為放貨。據該知情人士估計，按照2018年華為與偉創力合作規模計算，兩個多月的停工給華為造成的損失可能高達數億元人民幣。

華為手機此前有不少是由偉創力代工生產。（視覺中國）

《環球時報》引述知情人士消息還披露，華為在談判期間曾向偉創力發去一份措辭強硬的律師函，指出偉創力的所作所為性質嚴重，已經超越正常的合同糾紛範疇，要求歸還華為擁有物權的所有物料和設備。偉創力卻答以「根據美國的出口管制法律，偉創力有法律義務去審查華為享有所有權的物料和設備」，並以不可抗力為由拒絕賠償。

整個偉創力扣押華為物料及設備事件的來龍去脈至此已經很清楚明瞭，即偉創力在其包括中國工廠在內的全球工廠執行美國政府制裁禁令，並且不僅是執行禁令停止與華為的合作，還要基於美國政府禁令在包括中國工廠在內的全球工廠審查基於代工需要寄存在廠內且物權屬於華為的設備及物料是否違反禁令，甚至還要華為提供材料證明被扣物料在美國禁令範疇之外。

商業問題被搞成政治問題

在整個事件中，偉創力的所作所為純屬給自己「加戲」，原本很簡單的商業問題卻被偉創力搞成了政治問題，由一個小問題搞成了大事件。與偉創力類似，美國聯邦快遞也在美國制裁華為事件中為自己「加戲」，私自截留發給華為的郵件並送往美國。中國政府最新調查結果顯示，聯邦快遞私自截留的華為郵件逾百件。

在中國政府2019年5月31日推出「不可靠實體清單」後，美國聯邦快遞毫無疑問是呼聲最高的第一候選人。扣押華為設備和物料事件爆出後，偉創力無疑又成為第二號候選人，其惡劣程度還在聯邦快遞之上。

在中美貿易戰大國博弈之下，無論是華為還是聯邦快遞、偉創力都是微不足道的小角色，華為被制裁可謂「無妄之災」，當然以5G技術的重要性美國遲早都會對華為動手，中美貿易戰只是加速了這一進程。而聯邦快遞、偉創力原本可以悶聲發財，尤其是在中國擁有大量代工廠的偉創力，卻自己給自己「加戲」粉墨登場。