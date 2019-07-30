官媒自推「互聯網內容風控師」　網民揶揄：刪帖員有了響亮名字

內地近年加強整頓意識形態，嚴控輿論。日前，官媒《人民網》向社會發放了首批共67張《互聯網內容風控師（初級）證書》，是互聯網內容風控領域首次發放風控師證書。 但有內地網民認為，「互聯網內容風控師」實則就是網絡內容審查員，也有人説這是「刪帖員」的另一個「雅稱」。

課程學員展示風控師證書。（人民網）

據人民網報道，6月26日至27日，人民網信息技術有限公司與新榜學院聯合開辦「新媒體內容風險防控實戰訓練營」課程。培訓邀請政府部門領導、人民網輿情專家、業界行業專家等，圍繞政策解讀、自媒體亂象剖析、內容風險防控體系等全媒體時代的內容安全課題進行授課。

據悉，共74名新媒體領域從業者參加此次培訓，涵蓋媒體機構、大型互聯網公司、知名文學網站、自媒體等的從業人員。最終有67人通過了風控培訓考試，獲得「風控師證書」。

根據中國互聯網路信息中心發佈的報告，截至2018年12月，中國網民規模達8.29億。（資料圖片/視覺中國）

有參加培訓的某互聯網企業負責人表示，「以前只是隱隱約約覺得某些內容是敏感的，這個判斷裏有自以為是和資訊不充分的問題，當接收到的資訊不充分，就會有鋌而走險的僥倖心理。通過這次學習，恰恰是一個擠乾海綿裏的『自以為是』和『僥倖』的過程，瞭解到自上而下的政策導向，對未來的創作把控也會更有判斷。」

人民網輿論與公共政策研究中心主任祝華新説，運營新媒體需要把握政策的邊界，絕不能觸碰法律和行政監管的底線，要熟知當下民意的敏感點，避免因為民族、宗教、地域、愛國情感還有環保、女權等諸多敏感因素招惹公眾抵觸和輿論反彈。

網民熱議：

「我國審查事業又向前邁出了一大步。從此刪帖員有了一個響亮的名字：互聯網內容風控師。」

「從此刪帖員抬起頭走路。」

「互聯網內容風控師，聽上去像是能在網上呼風喚雨。」

「是不是應該直接建立一支道德員警，或思想政治糾察隊？」

「把互聯網切斷就安全了！」

（綜合報道）