【中歐班列】多地「大躍進」：為補貼貨物倒流　空箱列車赴歐洲

自2011年開始，中國多個省市區開通了按固定車次、線路往來於中國與歐洲及「一帶一路」沿線各國的集裝箱國際鐵路聯運班列，即「中歐班列」。其2018年班列開行數量已經達到6300列。 不過，在地方政府追逐「政治紅利」的背景下，班列逐漸演變成依靠補貼搶奪貨源、通過發空箱提升數量的「競賽」。有國鐵集團人士表示，為了增加開行班列的數量，2018年許多地方政府開往歐洲和中亞的班列中，大部分是空箱，只有個別箱子有貨物。

四川成都，中歐班列正在吊裝。（視覺中國）

商務部研究院國際市場研究所副主任許英明表示：「現在國內中歐班列線路眾多，競爭激烈，各個城市爭多開、爭起點、爭支點、爭樞紐。除西藏、海南及港澳台地區外，全國其他省市均開行或曾開行『中歐班列』，部分省份有多個城市開通了中歐班列。在激烈的競爭環境下，各地爭相補貼搶奪貨源，打起了價格戰，甚至出現貨物倒流現象，造成資源浪費和效率低下。」

多位地方中歐班列平台人士表示，現在中歐班列一個大問題是各自為政，分頭攬貨，爭奪貨源。

中歐班列平台人士舉例稱，重慶和成都近期從德國回程的班列，如果兩趟班列都不滿載，應該考慮合併為一趟班列，到國內再分裝，但兩地地方政府均只希望增加本地的班列數量，沒有積極性將兩趟班列合併。

武漢開出的中歐班列。（視覺中國）

除了成都和重慶外，西安也大力開行中歐班列，並對此進行巨額補貼。有中歐班列的貨運代理表示，新疆發往中亞的貨物，原本可以從新疆一路向西直達中亞，但由於西安給的補貼高、價格低，許多貨主選擇將貨物倒流，從新疆將貨物先由公路向東運輸到西安，再從西安發往中亞。

國鐵集團人士透露，原中鐵總從2017年開始監測到，去程班列在當年開始出現大範圍運輸空箱現象。

國鐵集團人士表示，為了增加開行班列的數量，2018年許多地方政府開往歐洲和中亞的班列中，大部分是空箱，只有個別箱子有貨物。「甚至出現過一列班列41個箱子，只有1個集裝箱有貨物，40個都是空箱子。」

西安開出的中歐班列。（視覺中國）

中歐班列平台人士分析稱，去程發空箱的原因主要有兩種情況，一是班列發送量在前兩三位的班列公司，為了爭奪第一，如成都和重慶；二是對於攬貨管道尚不成熟地方的班列公司來説，貨源本身較少，但地方政府又對班列發行數量提出硬性要求，比如省政府要求必須每週發一趟班列，但對於班列公司來説，一週攬不到40個集裝箱的貨物，無奈只能發空箱。

對簽署狀況，內地已經開始採取措施整治。多位知情人士透露，財政部從2018年開始，要求地方政府降低中歐班列補貼標準：以全程運費為基準，2018年補貼不超過運費的50%，2019年補貼不超過40%，2020年將不超過30%，2022年開始取消財政補貼。

（中國經營報《等深線》）