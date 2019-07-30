中南海兩場重磅會議定調下半年經濟　習近平提三大要求

北戴河休假登場前，中共高層仍在進行密集政治性活動。習近平在7月底連續兩天主持召開涉及經濟的重磅會議，定調今年下半年的經濟工作。 今天（30日），中央政治局舉行會議，聚焦當前經濟形勢，並部署下半年的經濟工作。會議還審議中共問責條例和第三輪巡視情況報告。

中國經濟面臨較大的下行壓力。（VCG）

政治局會議指，當下中國經濟面臨新的風險挑戰，經濟下行壓力加大，必須增強憂患意識，把握長期大勢，抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事。

具體而言，要實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；多用改革辦法擴大國內消費；採取具體措施支持民營企業發展，解決拖欠賬款問題等；不將房地產作為短期刺激經濟的手段等，做好重點羣體就業工作等。

政治局會議還談到中美經貿摩擦，指「有效應對經貿摩擦，全面做好『六穩』工作」。六穩即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。

中美第12輪貿易談判開啟，劉鶴會在上海和平飯店及西郊賓館與美方代表會晤。（資料圖片

在這場重磅會議登場的前一天，即7月29日，中共高層還在中南海舉行黨外人士座談會，就經濟工作聽取黨外人士的建議和意見。

這兩場會議均由中共總書記習近平主持。其中，在黨外人士座談會上，習近平就下半年的經濟工作提出向黨外人士提出三點希望。

一是正確認識經濟形勢，增強信心、堅定決心；二是聚焦重點目標任務，發揮優勢，獻計出力；三是正確對待發展道路上的困難挑戰，用於擔當、盡心盡責。

在談到第三點時，習近平説，在面對道路曲折、困難時，中共仍然要發揮社會主義制度政治優勢，集中力量辦大事，打好防範和抵禦風險的有準備之戰，打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰。希望黨外人士積極主動發聲，駁斥錯誤言論。

參加座談會的中共領導人包括政治局常委李克強、汪洋、王滬寧、韓正，以及其他領導人包括丁薛祥、劉鶴、孫春蘭、胡春華、尤權、王勇、肖捷、何立峯。

參會的還有民革主席萬鄂湘、民盟主席丁仲禮、民建主席郝明金、民進主席蔡達峯、農工黨主席陳竺、致公黨主席萬鋼、九三學社主席武維華、台盟主席蘇輝等。